El equipo comodorense venció a Germinal de Rawson. En Sub 15 ganó 3-1, en mientras que en Sub 13 y Sub 11 goleó 5-0.

La CAI clasificó a la instancia Regional en las tres categorías

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia goleó este martes a Germinal de Rawson, en sus tres categorías, por el Torneo Provincial de Clubes de fútbol y se clasificó para la instancia Regional.

En ese contexto, la tercera jornada tuvo lugar en cancha del Club Argentinos Diadema, donde la CAI se hizo fuerte para salir airoso en sus tres compromisos.

En Sub 15, el elenco de Mario Amado se impuso por 3-1, con goles de Josué Vázquez, Esteban Peralta y Uriel Funes. Ciro Villanueva marcó el gol de los capitalinos.

En Sub 13, mientras tanto, el conjunto dirigido por Mauro Villegas goleó 5-0 con doblete de Uriel González, mientras que los restantes los marcaron Pedro Carro, Máximo Soto e Iván Calfín.

Mientras que en Sub 15, el “azzurrito” que entrena Marcelo Valencia también se impuso por 5-0 con dos de Viggo Bacarilli, uno de Mateo Riquelme -en contra-, Axel Vargas y Uriel Castillo.

Con estos resultados, las categorías Sub-11, Sub-13 y Sub-15 de la CAI consiguieron la clasificación a la instancia Regional, prevista para los primeros días de diciembre, con sede a confirmar.