En Sub 15 venció 4-0 a Deportivo Lago Puelo, en Sub 13 se impuso 9-0 ante Independiente de Esquel y en Sub 11 aplastó 19-0 a Rada Tilly.

La CAI arrancó con todo el Torneo Provincial de Clubes

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia comenzó con todo su participación en el Torneo Provincial de Clubes de fútbl, cuya primera fecha se disputó este lunes en el Estadio Municipal de Km 3.

En ese contexto, en la categoría Sub 15, el elenco dirigido por Mario Amado se impuso por 4-0 ante Deportivo Lago Puelo, con dos tantos de Santino Díaz, uno de Josué Vázquez y otro de Esteban Peralta.

Por su parte, en Sub 13, la CAI, que entrena Mauro Villegas, goleó 9-0 a Independiente de Esquel, con tres goles de Lautaro Bringas, dos de Uriel González, mientras que los restantes fueron anotados por León Lodeiro, Oliver Tirapu, Máximo Soto e Iván Calfín.

Mientras que en Sub 11, el conjunto azzurro dirigido por Marcelo Valencia aplastó a Rada Tilly por 19-0. Alejo Ortíz marcó en siete ocasiones, Uriel Castillo lo hizo en tres, mientras que dos anotaron Francis De Vadillo, Giovanni Arjona, Viggo Bacarilli, y Gonzalo Alanís. Axel Vargas marcó un gol.

De esa manera, la CAI tuvo un auspicioso debut en el certamen y volverá a presentarse el miércoles ante Germinal de Rawson.

Este martes, mientras tanto, se jugará a partir de las 10 la segunda fecha, con partidos donde Germinal se medirá con Deportivo Lago Puelo (Sub 15), Independiente (Sub 13) y Rada Tilly (Sub 11).

Panorama de la 1ª fecha

LUNES 2

En el Estadio Municipal – Km 3

SUB 15

- CAI 4 (Santino Díaz 2, Josué Vázquez, Esteban Peralta) / Deportivo Lago Puelo 0.

SUB 13

- CAI 9 (Lautaro Bringas 3, Uriel González 2, León Lodeiro, Oliver Tirapu, Máximo Soto e Iván Calfin) / Independiente de Esquel 0.

SUB 11

- CAI 19 (Alejo Ortíz 7, Uriel Castillo 3, Francis De Vadillo 2, Giovanni Arjona 2, Viggo Bacarili 2, Gonzalo Alanís 2, Axel Vargas) / Rada Tilly 0.

Programa

MARTES 3

En el Estadio Municipal - Km 3

10:00 Germinal (Rawson) vs Deportivo Lago Puelo (Sub 15).

12:00 Germinal (Rawson) vs Independiente (Sub 13).

14:00 Germinal (Rawson) vs Rada Tilly (Sub 11).

Libre: CAI.