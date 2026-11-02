Las mujeres fueron protagonistas de la "Caminata Rosa"

El fin de semana, en la Costanera local y en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, se desarrolló una caminata simbólica, con una gran concurrencia de mujeres que fueron parte de la propuesta.

Desde el Área de Mantenimiento de la Salud de Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes, la iniciativa que fue al aire libre se planificó en el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, conocido como Octubre Rosa, que se conmemora cada mes de octubre a nivel mundial para promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos.

La propuesta estuvo bajo la coordinación de las referentes; Silvia Lavalle y Alejandra Rodríguez. El objetivo principal de la caminata fue concientizar sobre la importancia de la detección precoz, ya que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres y tiene altas probabilidades de cura si se detecta a tiempo.

La profesora Silvia Lavalle, del Área de Mantenimiento de la Salud, expresó que: “Fue un día espectacular, con un clima muy lindo, y con una buena convocatoria. Se hizo toda la caminata. Creemos que la actividad al aire libre tiene que estar dentro de las actividades que nosotros ofrecemos en el año”.

Por último, la referente agradeció especialmente a: “la Dirección de Deportes por el apoyo, por la confianza y creer en nuestras ideas. Creo que en esta ocasión es una caminata simbólica para acompañar la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama y desde el Area de Mantenimiento de la Salud la intención es que las personas estén saludables, comunicar mediante un momento agradable, lúdico y recreativo”.