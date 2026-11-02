Será este martes a las 21:30 en Córdoba por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. Los de Pablo Favarel llegan con cuatro victorias en fila.

Gimnasia visita a Atenas con la ilusión de estirar su racha

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que ya tiene a Anyelo Cisneros, visitará este martes a Atenas de Córdoba, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Estadio Estructuras Pretensa, dará comienzo a las 21:30 y será arbitrado por Juan Fernández, Nicolás D’Anna y Jorge Chávez.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, viene de comenzar su gira con un agónico triunfo ante el difícil Instituto, también de Córdoba -tuvo muy baja efectividad desde la línea de libres-, a quien derrotó por 58 a 57, en un partido que se definió en los últimos segundos y con una gran defensa.

En ese contexto, se destacaron en la victoria los bases Emiliano Toretta con 14 puntos, y Sebastián Carrasco con 10 unidades.

De esa manera, el actual defensor del título sumó su cuarta victoria seguida -sexta en lo que va de la temporada-, que le permite ahora ubicarse en el cuarto puesto. Además, es la tercera que logra en fila en la ruta (Racing de Chivilcoy y Argentino de Junín fueron las dos anteriores).

Por su parte, Atenas, que en cinco juegos perdió solo uno -ante Quimsa de Santiago del Estero-, viene de vencer en tiempo suplementario y con un triple en el final de Juan Pablo Arengo, a Racing por 95-94, en un partido que habían igualado en 88 el tiempo regular.

El “Griego”, que la última temporada sufrió el segundo descenso en toda su historia, pero que participa en la élite del básquet por haber adquirido la plaza de Obras, sumó como entrenador a Leonardo Gutiérrez.

Además, hizo un enorme cambio en su plantel e incorporó a figuras como el pívot ecuatoriano Bryan Carabalí, campeón con Gimnasia la última temporada, los bases Franco Balbi y Facundo Vázquez -otro ex “mens sana”-, Gonzalo Bressan, entre otros.

La formación para el juego ante Gimnasia estaría integrada por Balbi, Arengo, Adonys Henríquez, Daniel Laster y Carabalí.

Mientras que en el banco de sustitutos estarán Vázquez, Bressan, Santiago Ferreyra, Tomás Cavallero, Matías González, Benjamín Imaz y Germán Misetich.

Por su parte, Gimnasia podría arrancar con Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Valentín Forestier o Cisneros y Carlos Rivero.

Como jugadores reservas estarán Marcos Chacón, Carrasco, Forestier o Cisneros, Benjamín Stevens, Obiajulum Okafor, y los juveniles Jesús Centeno y Gino Balbo.

Luego de este juego, Gimnasia se dirigirá hasta Oliva para cerrar este jueves la serie de su gira ante Independiente.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Mientras tanto, a partir de las 17:30 se jugará el partido correspondiente a la Liga de Desarrollo entre ambos clubes.

Gimnasia buscará volver a la victoria y así cortar una racha de cuatro derrotas en fila. Viene de caer ante Instituto por 87 a 69.

Por su parte, Atenas viene de perder como local 82-70 con Racing, sufriendo así su tercera derrota en cinco presentaciones.