Quimsa le ganó un partidazo a Peñarol y es único invicto

La “Fusión” se impuso en Santiago del Estero 78-73 y así sumó su sexta victoria en fila por la Liga Nacional de Básquet.

Quimsa de Santiago del Estero se convirtió este sábado en el único invicto que tiene la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El elenco, que conduce Lucas Victoriano le ganó, en un gran partido a Peñarol de Mar del Plata, por 78-73, y de esa manera, hilvanó su sexta victoria en hilera.

El encuentro, que se jugó en el estadio Ciudad, tuvo el arbitraje de Alejandro Zanabone, Ezequiel Macías y Sebastián Vasallo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 19-15, 38-30 y 59-50.

El partido comenzó con algunas imprecisiones de ambos lados. Saiz sumó cerca del aro para el local, mientras que un doble con falta de Jaime abrió el marcador para Peñarol. La visita encontró efectividad desde el perímetro con Giorgetti y Pérez y, pese a que Rutenberg aportó para Quimsa, el conjunto marplatense cerró el primer cuarto arriba por 19-15.

En el segundo período, Saiz y Rutenberg pusieron al frente a la Fusión, aunque Pérez respondió rápidamente para Peñarol. El ingreso de Méndez, con cinco puntos consecutivos, le dio impulso al equipo dirigido por Victoriano, que mejoró en ambos costados y se fue al entretiempo con ventaja de 38-30.

Laterza abrió el tercer cuarto con un acierto a distancia para aumentar la diferencia. Peñarol se sostuvo con Jaime y Pérez, pero Quimsa encontró respuestas en Rutenberg y Martínez para mantenerse al frente por 59-50 a falta de diez minutos.

En el último período, Pérez y Guerra volvieron a meter en partido al Milrayitas, que llegó a colocarse a un punto. Quimsa atravesaba un momento de poca efectividad hasta la aparición de Johnson, quien anotó ocho puntos consecutivos y además sumó un tapón sobre Thornton para volver a ampliar la distancia. Peñarol tuvo un último intento de reacción con Vega y Thornton, pero Quimsa terminó de cerrar el partido con un triple de Solanas para quedarse con la victoria por 78-73.

Facundo Rutenberg terminó con 15 puntos, mientras que Tyren Johnson aportó 13 tantos y 5 rebotes. En Peñarol, Luciano Guerra fue el máximo anotador con 17 unidades, informó Prensa Quimsa.

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Síntesis

Quimsa 78 / Peñarol 73

Quimsa (15+23+21+19): Juan Ignacio Laterza 3, Matías Solanas 10, Franco Méndez 7, Tyren Johnson 13 y Javier Saiz 8 (fi); Facundo Rutenberg 15, Francisco Conrradi 5, Nicolás Martínez 7, Tayavek Gallizzi 6 y Nicolás Copello 4. DT: Lucas Victoriano.

Peñarol (19+11+20+23): Andrés Jaime 11, Agustín Pérez Tapia (x) 15, Sebastián Vega 8, Franco Giorgetti 3 e Iván Basualdo 4 (fi); Lucas Guerra 17, Al Thornton 10, Ignacio Bednarek 6, Nicolás Chiaraviglio 0 y Gonzalo Aman 0. DT: Leandro Ramella.

Parciales: 19-15, 38-30 y 59-50.

Arbitros: Alejandro Zanabone, Ezequiel Macías y Sebastián Vasallo.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).