Gimnasia vuelve al trabajo para su gira por Córdoba

El plantel regresará este viernes a los entrenamientos y ya el sábado viajará para visitar a Instituto, Atenas y luego Independiente de Oliva.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volverá este viernes a sus entrenamientos, ya con miras a la gira que realizará a Córdoba, por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El elenco, que dirige el rosarino Pablo Favarel, viene de ganarle muy bien como local a Ferro Carril Oeste por 73 a 61 y de esa manera, sumó su quinta victoria en lo que va de la temporada.

En ese partido, que tuvo un marco imponente de espectadores, el pívot salteño Carlos Rivero llegó a los 100 partidos en la LNB, todos con la camiseta del “Verde” patagónico, club con el que se consagró campeón en la pasada temporada.

El equipo trabajará en horas de la mañana en el Socios Fundadores, mientras que el sábado emprenderá viaje hacia la provincia mediterránea. En esta gira se espera que se sume el ala pívot venezolano Anyelo Cisneros, quien viene de jugar en Zacatecas de México. Además, también se sigue esperando por la llegada del pívot senegalés Amar Sylla.

Gimnasia visitará este domingo -a las 20:30- a Instituto en el “Angel Sandrín”. Dos días después se presentará en el Estructuras Pretensa para medirse desde las 21:30 con Atenas que tiene al ex Gimnasia Bryan Carabalí- y cerrará la gira en Oliva para jugar el jueves 5 con Independiente.

Por otra parte, en el plantel de “La Gloria”, Sebastián González volvió a ponerse al frente de los entrenamientos del equipo de Alta Córdoba. Este jueves por la mañana, el entrenador dirigió la práctica en el estadio Angel Sandrín, dando un nuevo paso en su recuperación. El DT había sido sometido el pasado 17 de septiembre a una intervención quirúrgica por una valvulopatía aórtica.

Tras la operación, inició su período de recuperación, durante el cual el cuerpo técnico continuó con los trabajos del equipo bajo la coordinación de Manuel Urrutia. Luego de varias semanas de recuperación, González regresó a la conducción de las prácticas y volvió a encontrarse con el plantel en La Caldera, informó por su parte Prensa Instituto.