Valentín Forestier: "Contra Ferro será un juego áspero"

El alero de Gimnasia de Comodoro habló el partido de este miércoles de local ante el elenco de Caballito por la Liga Nacional de Básquet.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este lunes una nueva práctica de cara al partido del miércoles como local ante Ferro Carril Oeste por la Liga Nacional de Básquet.

Con el plantel completo, el elenco que conduce Pablo Favarel, trabajó en horas de la mañana en el Socios Fundadores, ultimando detalles con miras al juego ante el elenco de Caballito.

Luego de la práctica, Valentín Forestier mantuvo su primer contacto con El Patagónico. El alero bahiense, de 23 años y 1,96 metro de estatura, habló del juego con Ferro y los recaudos que el equipo debe tomar en un partido al que considera será “áspero”.

También se refirió a la participación de Gimnasia en la próxima Basketball Champions League Americas. “Estamos muy entusiasmados con eso, pero primero nos tenemos que preparar para los partidos que nos toquen antes y luego poner el foco totalmente en ese torneo”, expresó el ex Olímpico de La Banda y Riachuelo de La Rioja.

- ¿Cómo se preparan de cara al juego ante Ferro?

Nos estamos preparando muy duro. Venimos muy concentrados; sabemos que será un partido áspero, que va a ir por ese lado. Entonces, queremos saber que vamos a jugar así, y tener las herramientas para poder llevarlo adelante y, obviamente, jugarlo con estrategia.

- ¿El equipo cómo se encuentra para este partido del miércoles?

Estamos bien, la verdad cada vez uniéndonos y conociéndonos más, así que contentos por ese lado, y seguimos trabajando por mejorar el equipo.

- ¿Qué recaudos tienen que tomar de cara al partido con los de Caballito?

No caer en un juego sucio, o en la propuesta que puedan plantear, llegado el caso, y mantener nuestro estilo. Tenemos que tratar de imponer nuestra idea en todo momento y llevarlo por ese lado.

- ¿Cuáles son tus expectativas acá en Gimnasia?

Siempre son las más altas. Uno por ahí intenta no pasarse con las ilusiones para no romper con eso, pero con el grupo que viene del año pasado y con todo lo que lograron y con lo que trabajamos, siempre buscamos lo mayor posible tanto en la Liga Nacional como en competencia internacional.

¿Es lo mismo venir a jugar a un equipo que viene de consagrarse campeón que ir a otro club?

Obviamente que tiene otra importancia. Tenés que saber respetar el trabajo que hicieron los chicos, mantenerlo y tratar de llevar un paso adelante todo lo que lograron.

- ¿Y qué es lo que te pide el entrenador al momento que te toca entrar en la cancha?

Siempre tuve un rol defensivo. Después, en ataque, tomar los tiros que tenga, las decisiones que tenga y que el equipo sea ordenado.

Y en la última gira estuviste jugando de ala pívot

Ahora estoy jugando de cuatro por la falta de Anyelo (Cisneros). El año pasado también pasó lo mismo. Estuve jugando en la posición de tres-cuatro; soy un polivalente que las puedo usar en las dos, así que hago el trabajo que necesita el equipo siempre. Un hueco que haya que rellenar lo hago, y después le doy todo lo que pueda.

- ¿Qué representará para vos y el equipo jugar la Champions?

Estamos muy entusiasmados con eso, pero primero nos tenemos que preparar para los partidos que nos toquen antes y luego poner el foco totalmente en ese torneo.

- ¿Cómo te imaginas el Socios el miércoles?

Lleno, repleto como el primer día que jugamos acá, con mucho apoyo de la gente con los cantos y nosotros daremos todo en la cancha.