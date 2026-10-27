El “Lobo” visita este miércoles a las 18 a USMA, y el “Azzurro” recibe en Laprida a Petroquímica desde las 18:30. Los partidos completan la 6ª fecha del Clausura Zonal A.

Newbery y la CAI buscarán subirse a lo alto de la Zona B

Con dos partidos, este miércoles se completará la sexta fecha del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y en donde podría variar la punta en la Zona “B”.

En ese contexto, Jorge Newbery, escolta a un punto del líder Huracán, visitará a las 18 a Unión San Martín Azcuénaga, en un partido donde si gana, quedará en lo más alto del campeonato.

Newbery, que seguramente pondrá un equipo alternativo pensando en la revancha ante Juan José Moreno de Puerto Madryn por el Regional, buscará el triunfo ante un USMA, que está necesitado de victorias ya que se encuentra en una situación incómoda en la tabla.

Por su parte, en el estadio Domingo Perea del club Laprida, Comisión de Actividades Infantiles, que piensa en el desquite ante Deportivo Villalonga por el mismo certamen regional, recibirá desde las 18:30 a Petroquímica.

Si la CAI gana, entonces también alcanzará el primer puesto y desplazará de la cima a Huracán, que el domingo empató sin goles con Laprida.

Aunque si se impone el “Verdolaga”, alcanzará al “Globo”, siempre y cuando Newbery no salga vencedor del estadio Armando Avila, en Kilómetro 5.

Si la CAI y Newbery -ambos con 8 unidades- empatan sus compromisos, se producirá un triple empate en la punta, donde por ahora manda Huracán (9).

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Panorama de la 6ª fecha

DOMINGO 25

Zona “A”

- Argentinos Diadema 1 / Rada Tilly 0.

- Próspero Palazzo 0 / Deportivo Sarmiento 5.

- Deportivo Portugués 1 / General Saavedra 1.

Zona “B”

- Laprida 0 / Huracán 0.

MIERCOLES 28 (18:00 – Primera – 16:00 Reserva)

- Unión San Martín Azcuénaga vs Jorge Newbery.

Cancha: USMA.

MIERCOLES 28 (18:30 Primera – 16:00 Reserva)

- CAI vs Petroquímica.

Cancha: Laprida.