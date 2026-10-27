Minihandball: el "Palacito" celebró su tercera edición

El gimnasio de la Escuela Nº722 del barrio Próspero Palazzo fue sede del certamen. Participaron alrededor de 150 nenes en categorías mini e infantiles (hasta 12 años), de escuelas municipales y equipos invitados.

Se desarrolló el último fin de semana el encuentro de Mini-handball denominado Torneo “Palacito”, en el gimnasio de la Escuela Nº 722 del barrio Próspero Palazzo.

En zona norte de la ciudad se dieron cita alrededor de 150 pequeños hasta 12 años, categorías minis e infantiles, que disfrutaron de una tarde de deporte, introducción y aprendizaje de dicha disciplina.

“No lo hacíamos hace dos años. Esta es la tercera edición. En el turno mañana jugó minihandball y por la tarde arrancaron los infantiles. Si bien la modalidad es promocional no competitiva, en minihandball quizás no contamos los goles y no utilizamos tantas reglas. En infantiles sumamos casi todas las reglas, llevamos los goles. No hubo campeón, pero si fue un poco más estructurado”, comentó Daniel Almendra, referente de la escuela de handball Municipal Palazzo.

Participaron los equipos de Municipal Nº4, Nueva Generación, Club Petroquímica, Sarmiento, Municipal Nº1 y el anfitrión, Municipal Palazzo, en categorías Mini-handball (hasta 10 años) e infantiles (11 y 12 años).

El evento estuvo organizado por los profesores de todas las categorías de Municipal Palazzo, especialmente de las categorías Mini e Infantiles.

“Participaron alrededor de 150 chicos entre las dos categorías y todos los equipos. Arrancamos por la mañana con mini y luego infantiles hasta las 18. Toda la jornada salió de diez, fue muy buena la participación de los padres y los profes de los otros clubes”, sostuvo Almendra.