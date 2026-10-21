Comodoro será sede del Nacional de Clubes Adultos C de handball

Del 25 al 31 de octubre, la ciudad recibirá a equipos de diferentes puntos del país. La competencia se jugará en los gimnasios municipales Nº 2 y Nº 4.

Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una semana de handball nacional. Del 25 al 31 de octubre, será sede del Torneo Nacional de Clubes Adultos C, una competencia que reunirá a instituciones de distintas federaciones y asociaciones del país, en una nueva cita del calendario oficial de la Confederación Argentina de Handball (CAH).

La organización estará a cargo de la Federación Chubutense de Balonmano (FeChuBa), mientras que la fiscalización corresponderá a la CAH. El certamen tendrá como escenarios los gimnasios municipales Nº 2 y Nº 4, que concentrarán la actividad durante siete jornadas.

La designación de Comodoro Rivadavia como sede representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo del handball regional y poner en valor el trabajo organizativo que demanda recibir una competencia de alcance nacional, con la participación de delegaciones, cuerpos técnicos, árbitros y dirigentes de diferentes puntos de la Argentina.

El torneo también tendrá un atractivo especial para el handball provincial, con equipos afiliados a FeChuBa que buscarán aprovechar la localía para competir ante representantes de otras regiones.

Nueva Generación y Recrear, en la rama femenina, y Cumehue y Municipal Km 5, en la masculina, serán los representantes chubutenses de la competencia.

Para los clubes de la provincia, el Nacional será una oportunidad de medirse con nuevos rivales, sumar experiencia en el ámbito federativo y buscar buenos resultados frente a equipos que llegan con el mismo objetivo: avanzar en las instancias decisivas y pelear por las mejores posiciones.

SISTEMA DE COMPETENCIA

El torneo comenzará este domingo con los partidos de la fase clasificatoria, que se extenderá hasta el martes 27. Los equipos competirán en sus respectivas zonas para definir las posiciones que determinarán los cruces de la siguiente etapa.

La actividad continuará el jueves 29 con enfrentamientos por puestos, tanto en la rama femenina como en la masculina. El viernes 30 se desarrollarán nuevos cruces clasificatorios y partidos por posiciones, mientras que el sábado 31 quedarán reservadas las definiciones finales y la entrega de premios.

La realización del Nacional de Clubes Adultos C vuelve a ubicar a Comodoro Rivadavia dentro del calendario de grandes acontecimientos del handball argentino. Para FeChuBa, el desafío será tanto deportivo como organizativo, con la responsabilidad de recibir a las delegaciones y garantizar el desarrollo de una competencia que reúne a clubes de distintos puntos del país.

Durante una semana, los gimnasios municipales N.º 2 y N.º 4 serán el punto de encuentro del handball nacional, con los equipos chubutenses como protagonistas y la posibilidad de que el público local acompañe de cerca una competencia que fortalece el crecimiento de la disciplina en la región.