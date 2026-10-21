Valentino Bonelli se ilusiona con el Sudamericano U-18 de atletismo

Con tan solo 15 años, el atleta comodorense fue convocado por la Selección Argentina y cerrará el año compitiendo en Ecuador.

Valentino Bonelli fue convocado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para integrar la Selección Argentina que disputará el 28º Campeonato Sudamericano U-18 de atletismo, certamen que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de diciembre en Cuenca, Ecuador.

El atleta de 15 años, integrante de la Escuela de Atletismo Crono RT, competirá en los 800 metros llanos en la cita internacional que se realizará en el Estadio Jefferson Pérez de la ciudad ecuatoriana y así cerrará una temporada cargada de competencias.

Bonelli viene de conseguir la medalla de plata en los 800 metros llanos, con un tiempo de 1:54.67, en el Nacional U-18 de Venado Tuerto. Posteriormente, participó en el Campeonato Nacional U-16 de San Luis, donde logró un nuevo récord provincial en los 600 metros, con una marca de 1:23.30.

“Fue un año de mucha competencia, a principio de año me puse como objetivo competir lo más que pueda para ganar experiencia y llegar a lo más alto que se pueda”, explicó.

Lo próximo para el deportista serán los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se realizarán del 25 al 31 de octubre en Valdivia, Región de Los Ríos (Chile). Luego, del 2 al 7 de noviembre, estará en Mar del Plata disputando la final nacional de los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

Pero en diciembre tendrá el gran objetivo de la temporada con el Campeonato Sudamericano U-18 de atletismo que se realizará en Cuenca.

“Es una categoría más grande que la mía, voy muy bien físicamente y mentalmente, con ansias y ganas de correr. Vamos a dar lo mejor para poder lograr un podio, si gano mucho mejor pero con entrar al podio está más que bien”, expresó Bonelli.

Junto a su mamá y entrenadora, Carola Ocampo, visitaron al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para establecer en conjunto la planificación de lo que resta.

“Estoy muy contento y muy agradecido por el apoyo que me dan, agradezco a Hernán Martínez y a Comodoro Deportes”, puntualizó.