Nueva Generación se coronó campeón juvenil en handball

El equipo de la Asociación Comodorense se quedó con los títulos femenino y masculino del Torneo Provincial que finalizó en Comodoro Rivadavia.

El Torneo Provincial Juvenil de handball llegó a su cierre este sábado en Comodoro Rivadavia con una jornada decisiva, marcada por dos finales vibrantes y la consagración de Nueva Generación en ambas ramas.

El representante de la Asociación Comodorense tuvo un cierre ideal y se quedó con los dos títulos provinciales, tras imponerse en encuentros muy disputados que mantuvieron la emoción hasta el final.

En la rama femenina, Nueva Generación derrotó por 17-15 a Petroquímica y se consagró campeón provincial. El conjunto comodorense logró sostener la ventaja en una final pareja para quedarse con el primer puesto del certamen.

En la definición masculina, Nueva Generación también festejó, luego de vencer por 20-19 a Cumehue en un encuentro vibrante, que se resolvió por apenas un gol. De esta manera, el equipo completó el doblete y se convirtió en el gran protagonista del campeonato.

La competencia reunió a equipos de distintas localidades de Chubut y concluyó con una jornada de alto nivel deportivo, en la que los juveniles fueron protagonistas de un torneo que promovió el desarrollo del handball provincial.

PREMIACION Y RECONOCIMIENTOS

La ceremonia de premiación contó con la presencia de integrantes de la Asociación Comodorense de Balonmano y de Carlos Portas, presidente honorario de la Federación Chubutense de Balonmano (FeChuBa).

Además de reconocer a los equipos que ocuparon los primeros puestos, se entregaron distinciones individuales a los jugadores y arqueros más destacados del campeonato.

En la rama femenina, Tiara Guineo fue elegida mejor jugadora, mientras que Valentina Bowman recibió el reconocimiento a mejor arquera.

En varones, Santiago Cruz fue distinguido como mejor jugador y Benjamín Haro como mejor arquero.

De esta manera, el Provincial de Juveniles 2026 bajó el telón en Comodoro Rivadavia con Nueva Generación en lo más alto del podio en ambas ramas.

POSICIONES FINALES

Rama femenina

Nueva Generación

Petroquímica

Kaizen

El Bolsón

Esquel

Municipal 4

Independiente TW

Rada Tilly

Rama masculina

Nueva Generación

Cumehue

Esquel

Petroquímica

Deportivo Austral

KM 5

Palazzo

El Maitén

PREMIACIÓN INDIVIDUAL

Rama femenina

* Mejor jugadora: Tiara Guineo.

* Mejor arquera: Valentina Bowman.

Rama masculina

* Mejor jugador: Santiago Cruz.

* Mejor arquero: Benjamín Haro.