La jornada, que se realizó el fin de semana, contó con más de 180 jugadoras y jugadores de diferentes equipos de la ciudad.

El handball infantil tuvo su despedida de año en el Gimnasio municipal Nº 4

Las escuelas municipales de handball tuvieron su cierre anual en el Gimnasio Municipal Nº4, para las categorías mini e infantiles.

La última jornada contó con más de 180 jugadores de los equipos: Gimnasio Municipal Km5, el Club Petroquímica, Gimnasio Municipal 4, Gimnasio Municipal Palazzo, Gimnasio Municipal 1, y el Club Nueva Generación.

El cierre del mini handball tuvo lugar el fin de semana con diversos partidos y la entrega de medallas a la participación, diplomas a los equipos, como así también reconocimientos a entrenadores y árbitros.

Fue el último encuentro del año, donde estuvo el director general de Deportes, Martín Gurisich, junto con los coordinadores y referentes del handball infantil municipal; Fabián Almonacid, y Rodrigo López.

Se trata de un programa que lleva adelante todos los años Comodoro Deportes, con la participación de diversos equipos de escuelas municipales de handball de la ciudad, y clubes, en categorías formativas de 6 a 12 años, con un gran acompañamiento de sus familias.

Fabián Almonacid, coordinador del handball infantil remarcó el constante acompañamiento de los padres quienes “se hicieron presentes durante todo el año, el acompañamiento de ellos es fundamental para los chicos, para los profes y para que esto resulte de la mejor manera. Empezamos en abril y todos los meses estuvimos jugando con las sedes municipales, los clubes. También vinieron chicos de Puerto Deseado que acompañaron una fecha y estuvo muy bueno”.