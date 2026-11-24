Le ganó 4-0 a PM FC Azul por la final revancha y conquistó el título en la denominación C-09 2017.

El Granate se coronó campeón del Clausura en el futsal promocional

El Granate se consagró campeón del Clausura. Foto: Torneo Promocional Futsal Comodoro Rivadavia.

La Asociación Promocional Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia definió este lunes a su primer campeón del torneo Clausura 2026.

Se trata de El Granate, que le ganó la final revancha 4-0 a PM FC Azul y se coronó en la denominación C-09 2017. Los goles de la victoria los marcaron Tadeo Domínguez -en dos ocasiones-, Giovanni Meza y Cristian Barrionuevo.

Además, se jugaron dos finales de ida. En una de ellas, La Súper Económica empató 1-1 con El Lobito Infantil en la C-11 2016 -el tercer puesto fue para Halcones Dorados-, mientras que en la otra final, JM Futsal derrotó 4-2 a MyL Futsal en la C-09 2018. En esta categoría, el tercer puesto quedó en manos de Lanús Infantil.

Además, en la denominación C-11 2015 se definieron los finalistas del certamen, que son Halcones Dorados y Comodoro FC.

Halcones le ganó por penales (3-2) a El Lobito Infantil, mientras que Comodoro FC superó en tiempo regular a Casino CR con marcador de 4-1.

La jornada del lunes, que se jugó en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón, también tuvo partidos de la fase regular de la C-13, C-15 y C-17 quienes se encuentran cerca de ingresar en la etapa de los cruces.

A continuación, se detallan los resultados que se registraron por el torneo Clausura de futsal, que organiza la Asociación Promocional.

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Panorama

DENOMINACION C-11 2015

Semifinal revancha

- Halcones Dorados FC 1 (Lian Vaquinzay). Alargue: 0. Penales: 3 (Lian Vaquinzay-Angel Oyarzo-Benjamín González) / El Lobito Infantil 5 (Gonzalo Alanis 2-Benjamín Vargas-Francisco Gian-Román Cisnero). Alargue: 0. Penales: 2 (Gonzalo Alanis-Román Cisnero).

- Casino CR 1 (Lorenzo Rodríguez) / Comodoro FC 4 (Alfie Andretta-Milo Andretta 2-Lorenzo Altamirano).

Final

- Halcones Dorados FC vs Comodoro FC.

3º puesto

- El Lobito Infantil vs Casino CR.

DENOMINACION C-11 2016

3º puesto

- Lanús Infantil 2 (Ulises Vera-Ghael Loncón) / Halcones Dorados FC 3 (Thomás Quiñonero 2- Lisandro López).

Final ida

- La Súper Económica 1 (Kenai Gómez) / El Lobito Infantil 1 (Caleb Canales).

DENOMINACION C-09 2017

Final revancha

- El Granate 4 (Tadeo Domínguez 2-Giovanni Meza- Cristian Barrionuevo) / PM FC Azul 0.

Cuadro de honor

Valla menos vencida: Gianfranco Casarini (El Lobito Futsal).

Goleador: Santino Encina (El Granate – 19 goles).

Equipo correcto: El Lobito Infantil.

Jugador destacado: Tadeo Domínguez (El Granate).

Posiciones finales: 1) El Granate, 2) PM FC Azul, 3), Los Matadores, 4) El Lobito Infantil.

El plantel campeón estuvo conformado de la siguiente manera: Santino Encina, Tadeo Domínguez, Leandro Oyarzo, Juan Mezza, Valentino Quesada, Cristian Barrionuevo, Augusto Schvallier, Thiago Leal, Santiago Bollani y Eusebio Roldán.

El DT es Franco Quesada, el ayudante de campo es Jonatan Oyarzo y la delegada es Bárbara Cides.

DENOMINACION C-09 2018

3º puesto

- PM FC Azul 3 (Valentino Acosta 2-Facundo Carro). Alargue: 1 (Mateo Meza) / Lanús Infantil 3 (Santino Monsalve 3). Alargue: 2 (Santino Dávila 2).

Final ida

- MyL Futsal 2 (Haziel Chiguay-Bautista Osorio) / JM Futsal 4 (Noah Canales 2-Leandro Vargas-Lorenzo Fornola).

DENOMINACION C-13

8ª fecha - Zona “A”

- MyL Futsal 2 (Bastian Carrera 2) / JM Futsal 0.

9ª fecha - Zona “A”

- Parma Futsal “A” 2 (Jorell Vázquez 2) / Lanús CR 0.

- Guerreros FC 0 / Casino CR 3 (Juan Cruz Carrizo -Valentino Esperanza-Rodrigo Manjón).

8ª fecha – Zona “B”

- CIPA 0 / MyL Futsal Rojo 4 (Laureano Dodds-Héctor Rubilar 3).

9ª fecha - Zona “B”

- La 14 FC 1 (Teo Gortari) / Saavedra Futsal 1 (Giovanni Mondragón).

DENOMINACION C-15

9ª fecha – Zona “A”

- CyS Futsal 3 (Leonel Robledo 2-Santino Díaz) / La Súper Económica 2 (Bastian Chaile 2).

- Lanús Infantil 6 (Bastian Miranda-Ian Barría 4-Dante Latorre) / Los Matadores Rojo 2 (Fabio Zamora-Ticiano Palma).

DENOMINACION C-17

11ª fecha

- La Súper Económica 3 (Benjamín Fernández -Brian Benítez-Ezequiel Juárez) / Alma Gaucha 2 (León Remolcoy-Ramiro Encina).

- Juan XXIII 0 / Saavedra Futsal 0.