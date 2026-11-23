Terminó 4-2 en el alargue por los octavos de final del Clausura. Ahora, el “Lobo” espera por el ganador de Boca-Independiente Rivadavia.

En un partido con polémica, con incidentes en el final y que se definió en tiempo suplementario, Gimnasia y Esgrima de La Plata le ganó este lunes por 4-2 a Newell’s Old Boys de Rosario y se clasificó a los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez, que terminó acorralado por los jugadores de Newell’s.

Fernández, Miramón, Escobar -en contra- y Melluso anotaron los goles del “Lobo”, mientras que Walter Mazzantti, dos veces y de penal, convirtió los tantos del equipo de Frank Darío Kudelka, que terminó muy ofuscado tras el partido.

De esa manera, el “Lobo” jugará en cuartos de final con el ganador de Boca Juniors-Independiente Rivadavia, que jugarán este miércoles en la Bombonera.

Gimnasia golpeó primero a los 17 minutos del primer tiempo a través de Ignacio Fernández, sacando ventaja en el marcador inicial. En el complemento, Newell’s reaccionó y encontró el empate desde el punto del penal con Walter Mazzantti.

Gimnasia volvió a ponerse arriba en el marcador a los 27 minutos del segundo tiempo con un remate de Ignacio Miramón, pero la “Lepra” volvió a igualar desde los doce pasos por intermedio de Mazzantti para decretar el 2-2 definitivo del tiempo regular y forzar el alargue.

El tiempo suplementario cambió por completo el desarrollo del encuentro y encendió la polémica en el tramo decisivo. Newell’s sufrió dos expulsiones por doble tarjeta amarilla -primero Jerónimo Russo y luego Martín Ortega-, quedando en inferioridad numérica frente a un Gimnasia que aprovechó los espacios.

A los 8 minutos del primer tiempo extra, un envío de “Nacho” Fernández se desvió en el ingresado Franco Escobar para el 3-2 parcial del “Lobo”, y en el segundo tiempo suplementario Matías Melluso anotó el 4-2 que liquidó la serie. Las tarjetas -en el final se fueron expulsados Lucas Carrizo en la visita y el arquero del local Harlen Castillo-, los reclamos arbitrales -con Nicolás Ramírez en el centro de la escena tras una previa ya cargada de cuestionamientos- y la desventaja numérica dejaron un final caliente entre protestas del lado rosarino y festejo desatado en La Plata.