Tras empatar 2-2, le ganó 3-1 desde los doce pasos y se metió entre los ocho mejores del torneo Clausura. Espera por el ganador de Argentinos-Independiente.

Vélez eliminó a Belgrano en los penales y está en cuartos de final

Vélez Sarsfield se convirtió este viernes en el primer clasificado a los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El “Fortín” le ganó por penales 3-1 a Belgrano de Córdoba, tras empatar 2-2 en el tiempo suplementario, luego de haber igualado 1-1 durante los 90’ reglamentarios.

El partido, que se jugó en el estadio José Amalfitani de Liniers y que abrió los octavos de final, contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El arquero Tomás Marchiori fue una de las grandes figuras de la noche al detener tres remates en la tanda, mientras que Dilan Godoy convirtió el penal decisivo y tuvo su revancha personal.

Belgrano comenzó mejor y consiguió ponerse en ventaja rápidamente. Ramiro Hernandes marcó el primer tanto para el conjunto cordobés, que encontró espacios para complicar al “Fortín” en la primera etapa.

Sin embargo, Vélez tuvo mayor protagonismo con el correr de los minutos, aunque no logró transformar su dominio en goles antes del descanso.

En el complemento, el “Pirata” salió decidido a ampliar la diferencia, pero el equipo local reaccionó y encontró el empate a través de Ronaldo Martínez. El paraguayo llegó a su décimo gol y activó la obligación de compra por parte de Vélez, que deberá quedarse con el delantero.

Con el marcador igualado, ambos equipos buscaron la victoria, pero no consiguieron evitar el tiempo suplementario.

El alargue tuvo más emociones y definió los penales

La intensidad continuó durante los 30 minutos adicionales. Nicolás Fernández volvió a poner en ventaja a Belgrano durante el primer suplementario, mientras que Dilan Godoy apareció en el segundo para establecer el 2-2 definitivo.

El desgaste físico comenzó a sentirse en los dos planteles, que terminaron protagonizando una definición dramática desde los doce pasos.

En la tanda de penales, Marchiori se convirtió en el gran protagonista al detener tres ejecuciones de Belgrano. La actuación del arquero resultó determinante para inclinar la serie a favor del conjunto de Liniers.

El último remate quedó en los pies de Godoy, quien convirtió el 3-1 definitivo. El juvenil tuvo así una revancha después de haber fallado un penal frente a Boca en la Copa Argentina.

Vélez ganó una serie inolvidable y se metió entre los ocho mejores del torneo Clausura. En los cuartos de final enfrentará al ganador del cruce entre Argentinos Juniors e Independiente.

Los octavos siguen este sábado con dos partidos. Desde las 15, Defensa y Justicia se medirá con Barracas Central -transmite ESPN Premium- y a las 17, en La Paternal, Argentinos recibirá al “Rojo” de Avellaneda, en partido que televisará TNT Sports.