Clasificó décimo, pero ganó una posición en la grilla a raíz de una penalización de diez puestos a Oscar Piastri por cambios de componentes.

Franco Colapinto, al comando del Alpine número 43, largará este domingo desde el noveno puesto cuando se corra en el circuito callejero de Nevada, el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.

El piloto argentino había clasificado décimo, pero ganó una posición en la grilla a raíz de una penalización de diez puestos que sufrió el australiano Oscar Piastri por cambios de componentes.

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien ya se aseguró el título, marcó la pole, pero a raíz de una sanción, el nerrladés Max Verstappen (Red Bull) largará adelante.

La Q1 fue de nervios: Colapinto pasó el corte en el puesto 15, con 1’35”930/1000, sin margen para el error. En la Q2 apareció la mejor versión: clavó 1’34”982/1000 y quedó séptimo, adelante de nombres pesados. Ahí se quedaron afuera las dos Ferrari, con Charles Leclerc undécimo y Lewis Hamilton duodécimo. Sí, el Alpine del pibe de Pilar, provincia de Buenos Aires, dejó a la Scuderia afuera de la pelea por la pole.

En la Q3 no pudo repetir el ritmo y cerró décimo. Su compañero Pierre Gasly, también en la pelea por los diez primeros, largará octavo, justo una posición adelante.

El propio Franco salió con sabor a poco. “No estoy conforme, porque siento que podría haber terminado la Q3 en una mejor posición. Tenía muy buen ritmo”, afirmó después de la sesión. Explicó que no tuvo un auto adelante para aprovechar la succión, que tuvo un solo intento en Q2 y otro en Q3 y que los neumáticos estaban “muy fríos”. Y cerró con la promesa de rigor: “Mañana intentaré avanzar”.

El más rápido de la noche fue Kimi Antonelli (Mercedes), con 1’33”893/1000, 258 milésimas por delante de Max Verstappen (Red Bull). Pero el italiano tiene una sanción de cinco lugares en la grilla, así que la pole pasó a manos del neerlandés y George Russell largará segundo. Detrás de los punteros quedaron Lando Norris, Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Piastri y Liam Lawson antes del dúo de Alpine. También fueron sancionados Carlos Sainz, Lance Stroll y Oliver Bearman.

El Gran Premio de Las Vegas se correrá este domingo a la 1 de la madrugada -hora de Argentina-, con transmisión de Fox Sports y Disney+, la plataforma de ESPN.