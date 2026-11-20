Deportivo Roca-Caleta Córdova, Ameghino-Ciudadela, Camioneros-Oeste y Nueva Generación-Ferro buscan este sábado desde las 16 un lugar en las “semis ”.

Este sábado desde las 16 se pondrán en marcha los cuartos de final del torneo Zonal Clausura B “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Deportivo Roca, quien fue primero de la zona “A”, recibirá a Caleta Córdova, que terminó en el cuarto lugar.

Por su parte, Nueva Generación, que fue el primero en el grupo “B”, recibirá al cuarto Ferrocarril del Estado.

En los otros cruces, Camioneros Patagónicos, segundo de la “A”, se las verá con Oeste Juniors, que fue tercero en la zona “B”.

Mientras que en el restante duelo, Florentino Ameghino, que fue segundo de la “B”, chocará con Manantiales Behr de Ciudadela, que clasificó tercero en el grupo “A”.

Cabe destacar que en caso de igualdad, los partidos se definirán desde el punto del penal.

Los ganadores de estos partidos se clasificarán para jugar las semifinales. El ganador de Roca-Caleta se las verá con el vencedor de Ameghino-Ciudadela. El otro cruce será el ganador de Camioneros-Oeste Jrs. con el que triunfe del partido “La Nueva”-Ferro.

Programa – Cuartos de final

SABADO 21

- Deportivo Roca vs Caleta Córdova.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Deportivo Roca.

Hora: 16.

- Florentino Ameghino vs M. B. Ciudadela.

Arbitro: Víctor Velarde.

Cancha: Florentino Ameghino.

Hora: 16.

- Camioneros Patagónicos vs Oeste Juniors.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Cancha: General Saavedra.

Hora: 16.

- Nueva Generación vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Gastón Verón.

Cancha: Nueva Generación.

Hora: 16.