San Martín venció 1-0 a Universitario y Comodoro FC empató 1-1 con Talleres Juniors. Ambos partidos eran los pendientes de la 11ª fecha del torneo Clausura “B”.

El Ascenso se puso al día

Con dos partidos que estaban pendientes de la 11ª fecha, el torneo Clausura B “José Portu Guerreiro” de fútbol de Comodoro Rivadavia se puso este lunes al día.

En ese contexto, en uno de los encuentros, San Martín se quedó con los tres puntos en su cancha al derrotar por 1-0 a Universitario. El gol de la victoria lo anotó Juan Cabrera en la etapa inicial.

Este partido correspondió a la Zona “B”. Mientras que por la “A”, Comodoro FC y Talleres Juniors igualaron 1-1.

De esa manera, el Ascenso lleva jugadas ya 13 fechas completas y se viene la 14ª -última- que se disputará este sábado.

Por el momento, los clasificados a cuartos de final son Manantiales Behr de Ciudadela, Camioneros -campeón del Apertura-, Deportivo Roca, Nueva Generación y Florentino Ameghino.

Los que buscarán las restantes tres plazas son Tiro Federal, Ferrocarril del Estado, Caleta Córdova, Oeste Juniors y San Martín.

Próxima fecha (14ª)

Zona A

- Ferrocarril del Estado vs Comodoro FC.

- Deportivo Roca vs Tiro Federal.

- Camioneros vs Talleres Juniors.

Zona B

- Florentino Ameghino vs San Martín

- Oeste Juniors vs Stella Maris

- Nueva Generación vs Universitario

Interzonal

Caleta Córdova vs Manantiales Behr de Ciudadela.