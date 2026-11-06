Se juega este sábado la 13ª fecha del torneo Clausura B “José Portu Guerreiro” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Deportivo Roca y Nueva Generación exponen el liderazgo en el Ascenso

Este sábado a partir de las 16 -solo un partido irá más temprano-, se jugará la 13ª fecha del torneo Clausura B “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, el líder de la zona “A”, Deportivo Roca, expondrá esa condición, cuando visite a Comodoro FC, que viene de ser vapuleado 11-0 por Camioneros Patagónicos. El árbitro del partido será Pablo Aguirre.

Por su parte, en la zona “B”, el puntero Nueva Generación, visitará Stella Maris con la intención de seguir mandando en su grupo. Este partido será controlado por Gastón Cejas.

Además, y dentro de la programación, el encuentro interzonal de la jornada lo protagonizarán Talleres Juniors y el colista Universitario. Este encuentro, que será arbitrado por Víctor Velarde, arrancará a las 13 y tendrá como escenario de disputa la cancha del club Ferrocarril del Estado.

Precisamente, el “Ferroviario” tendrá un exigente compromiso cuando visite desde las 16 a Manantiales Behr de Ciudadela, en partido que controlará Cristian Ontiveros.

Tiro Federal recibirá a Camioneros en otro partido que promete. El juez principal será Carlos Flores.

San Martín-Oeste Juniors y Caleta Córdova-Florentino Ameghino completan la programación de este sábado por el fútbol de ascenso.

El lunes, mientras tanto, se jugarán los dos partidos que están pendientes de la undécima fecha. Comodoro FC recibirá a Talleres Juniors, con el arbitraje de Lucas Bres, mientras que San Martín se medirá ante Universitario, donde impartirá justicia Diego Schooff.

Programa de la 13ª fecha

SABADO 7

Zona “A”

- Tiro Federal vs Camioneros.

Arbitro: Carlos Flores.

Asistentes: Yamila Ramos y Marcelo Coca.

Cancha: Tiro Federal.

Hora: 16.

- Comodoro FC vs Deportivo Roca.

Arbitro: Pablo Aguirre.

Asistentes: Emmanuel Ontiveros y Lucas Bres.

Cancha: Comodoro FC.

Hora: 16.

- M.B. Ciudadela vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Cristian Ontiveros.

Asistentes: Alan López y Catriel González.

Cancha: M. B. Ciudadela.

Hora: 16.

Zona “B”

- Stella Maris vs Nueva Generación.

Arbitro: Gastón Cejas.

Asistentes: Elías Chacano y Diego Schooff.

Cancha: Stella Maris.

Hora: 16.

- San Martín vs Oeste Juniors.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Asistentes: Brandon Olivera e Iván Peña.

Cancha: San Martín.

Hora: 16.

- Caleta Córdova vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Luis Marcial.

Asistentes: Morena Brítez y Luis Fimiani.

Cancha: Caleta Córdova.

Hora: 16.

Interzonal

- Talleres Juniors vs Universitario.

Arbitro: Víctor Velarde.

Asistentes: Fernando González y Maximiliano Bastida.

Cancha: Ferro.

Hora: 13.

LUNES 9

Zona “A”

-Comodoro FC vs Talleres Juniors.

Zona “B”

-San Martín vs Universitario.