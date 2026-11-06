Franco Colapinto quedó 11º en la segunda práctica de Interlagos

El piloto argentino, con Alpine, había sido noveno en la primera práctica del Gran Premio de Brasil. El campeón Kimi Antonelli fue el más veloz.

Franco Colapinto, con Alpine, quedó este viernes 11º durante la segunda práctica que la Fórmula 1, llevó a cabo en el autódromo de Interlagos, San Pablo, donde este domingo se correrá el Gran Premio de Brasil.

El joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, registró un tiempo de 1’11”996/1000 con neumáticos blandos. La tanda quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), flamante campeón, seguido por el británico Lando Norris (McLaren) y por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El resultado le permite al piloto argentino seguir sumando rodaje en un fin de semana clave para Alpine. Además, mantuvo una referencia mejor que la del francés Pierre Gasly en esta segunda salida a pista.

Colapinto viene de terminar 8° en México, aunque después fue sancionado junto a su compañero de equipo Gasly una vez finalizada la carrera. Por esa penalización, los dos pilotos de Alpine perdieron los puntos que habían conseguido.

Este sábado concluirán los entrenamientos con la FP3, desde las 11:30, y posteriormente se llevará a cabo la clasificación, a las 15.

El Gran Premio de Brasil se desarrollará este domingo, a las 14, sobre el circuito del autódromo José Carlos Pace, de 4.309 metros de extensión, a 71 vueltas. La carrera se transmitirá por Fox Sports, como así también por la plataforma Disney+ de la señal de ESPN.