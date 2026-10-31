Colapinto largará 12º en el Gran Premio de México

El piloto argentino, con Alpine, quedó eliminado en la Q2 tras la clasificación que dominó el inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

El piloto Franco Colapinto quedó 12º en la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 y buscará avanzar posiciones en la carrera de este domingo en el autódromo Hermanos Rodríguez. El argentino no logró ingresar a la Q3, aunque pudo recuperarse después de una primera tanda marcada por interrupciones que complicaron sus intentos de vuelta rápida.

Con un registro de 1’18”517/1000, Colapinto terminó 15° en la Q1, lo que le permitió avanzar a la siguiente instancia por un margen ajustado. En la Q2, el piralense consiguió mejorar su rendimiento. Primero marcó un tiempo de 1’18”269/1000 y luego logró bajar considerablemente su registro hasta 1’17”640/1000.

Sin embargo, esa vuelta no fue suficiente para ingresar entre los diez mejores y terminó ubicado en el puesto 12. Su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, consiguió avanzar a la Q3 con un tiempo de 1’17”278/1000, apenas suficiente para quedarse con el décimo lugar de la segunda tanda.

La diferencia entre ambos pilotos fue de 0.362 segundos, un margen que terminó siendo decisivo para las aspiraciones del argentino. Finalmente, Gasly mantuvo la décima posición de largada, por detrás de los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, que partirán noveno y octavo, respectivamente.

La definición de la clasificación tuvo como protagonista a Lewis Hamilton, quien marcó el mejor tiempo de la jornada y se aseguró el primer lugar de largada. El inglés completó su vuelta más rápida en 1’16”514/1000, un registro que le permitió superar a George Russell y Charles Leclerc.

Hamilton buscará aprovechar la posición de privilegio en un circuito donde la larga recta principal y las condiciones de frenada de la primera curva pueden resultar determinantes en la largada. Por detrás de los tres primeros se ubicó Andrea Kimi Antonelli, que comenzará desde el cuarto lugar.

La competencia también tendrá especial importancia para la definición del campeonato, con Antonelli al frente de las posiciones y sus principales perseguidores obligados a descontar puntos.

El Gran Premio de México se correrá este domingo a las 17 a 71 vueltas y con transmisión de Fox Sports y la plataforma Disney+ de la señal de ESPN.