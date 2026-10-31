Milton Cudina logró su segunda victoria en la Fórmula Nacional

Se quedó con el triunfo en la primera carrera de la octava fecha del Campeonato Argentino 2026, disputada en el autódromo de General Roca.

En una tarde soleada de sábado, la Fórmula Nacional disputó la primera final correspondiente a la 8ª fecha del Campeonato Argentino 2026, que tiene como escenario el autódromo Parque Ciudad de General Roca. El gran protagonista fue Milton Cudina, quien, al mando del monoplaza #32 del Cudina Competición, consiguió su segunda victoria en la categoría y de manera consecutiva. Venía de ganar la segunda carrera de Toay el 11 de octubre de 2026 y repitió en el trazado del “Valle Frutal ”.

El joven piloto, nacido en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, completó las 9 vueltas de competencia con un tiempo de 18m13s559/1000 a una velocidad promedio de 127.136 km/h. De esta manera, ratificó su gran rendimiento tras avanzar desde el tercer lugar de partida.

Detrás del ganador se desarrolló una intensa lucha por las posiciones de podio. Renzo Sabatini con el monoplaza #36 del Ferreira Motorsport, se mantenía en el segundo lugar, mientras que el debutante y piloto local Agustín Escobar con el monoplaza #27 del JE Racing, ocupaba la tercera posición luego de largar desde el anteúltimo lugar de la grilla.

El cuarto lugar fue para el debutante Tadeo Guttlein Rodríguez, con el monoplaza #59 del MR Racing, quien largó desde la última posición de la grilla y protagonizó varios sobrepasos a lo largo de la competencia. En tanto, Bautista Faccioli, con el monoplaza #46 del MR Racing, completó los primeros puestos.

Entre los pilotos que también finalizaron dentro de los diez mejores se encontraron Santino Roberi, del Buenos Aires Racing Team, y Manuel Costan, del Pieraligi Sprint.

Por otra parte, Tomás Campra, con el monoplaza #2 del Giavedoni Motorsport, había comenzado la competencia liderando y con este resultado definía el campeonato a su favor de manera anticipada, pero tuvo que abandonar por inconvenientes en el motor y tendrá que esperar al domingo. Por su parte, el debutante Tomás López, con el monoplaza #97 del MR Racing, sufrió una dificultad en la caja de velocidades que lo obligó a abandonar en los primeros giros. Finalmente, Alejandro Guttlein, con el monoplaza #33 del Giavedoni Motorsport, sufrió un despiste durante la competencia y se quedó sin sumar puntos.

Milton Cudina, ganador de la Carrera 1 de la Fórmula Nacional en General Roca, expresó: “Estoy muy contento con esta victoria, la segunda este año. Tenemos un buen equipo y logramos ese equilibrio. Fue una muy buena carrera, más en este circuito tan emblemático. Claramente tenemos el auto correcto y seguiremos trabajando para mantenernos adelante en las próximas fechas”.

La actividad para la Fórmula Nacional continuará este domingo, con la segunda final a partir de las 11:55 a 20 minutos más una vuelta con transmisión en vivo y el directo por TyC Sports 2 y TyC Sports Play y el streaming de TyC Sports y Carburando por Youtube.