Nero Queijeiro no se baja de la pelea en el Top Race

Se quedó con la victoria en la carrera sprint de la novena fecha de la temporada que se corrió en General Roca.

Los autos más potentes del 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina disputaron en la tarde del sábado el sprint de la 9º fecha en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro. Nereo Queijeiro con el Fiat Cronos #105 del Octanos Competición se quedó con la victoria y sigue con chances en su camino rumbo al título argentino.

En un principio la carrera tenía a los pilotos del Halcón Motorsport peleando por el primer lugar con Adrián Fernández (Lexus #51) y el líder del campeonato, Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo #40). En un mano a mano entre compañeros de equipo, el que tomaba el liderazgo en tan solo dos curvas era el piloto de Almafuerte, Córdoba.

Con muchas maniobras y fricciones en un trazado técnico y difícil de superarse, los 18 autos del Top Race dieron un gran espectáculo con diferentes maniobras de sobrepasos.

Llegando a los primeros seis minutos de carrera estaba el primer golpe de escena con el toque de Rossomanno a Ciarrocchi, teniendo como consecuencia al piloto de Córdoba y líder del torneo cayendo al séptimo puesto. Esto era aprovechado por el piloto de Neuquén que se ponía líder en su carrera debut.

Encarando la mitad del sprint, se daba el segundo golpe de escena, ya que Franco Rossomanno debía abandonar por problemas técnicos, dejando a Queijeiro como el líder y teniendo a su compañero de equipo, Diego Verriello como su escolta para los últimos 2 minutos de carrera.

Llegaba la bandera a cuadros y Nereo Queijeiro se quedaba con la victoria en el sprint completando las 9 vueltas con un tiempo de 17m51s616/1000 a una velocidad promedio de 124.680 km/h, seguido por Diego Verriello (Fiat Cronos #101 – Octanos Competición) y Sami Mendaña (Ford Mondeo #107 – Lincoln Motorsport). Luego los comisarios deportivos de la CDA del ACA confirmaron una sanción de 15 segundos por maniobra peligrosa de Mendaña con Aldrighetti y esto favorecía a Ciarrocchi que avanzaba al tercer puesto.

Los primeros cincos lugares lo ocuparon el local Facundo Aldrighetti (Chevrolet Cruze #1 - Halcón Motorsport) y Pedro Mariezcurrena (Fiat Cronos #133 – Octanos Competición).

El "top-ten" lo cerraron Alejandro Irazusta (Lexus #92 – LFB Racing Team), Juan Pablo Traverso (Fiat Cronos #17 – Octanos Competición), Carlos Guttlein (Lexus #33 – Guevara Competición), el debutante y local Juan Ignacio Álvarez (Mercedes-Benz #18 – LFB Racing Team) y Sami Mendaña (Ford Mondeo #107 – Lincoln Motorsport).

Luego de la victoria en el sprint, Nereo Queijeiro comentó: “Conseguimos una victoria que nos da vida y nos deja respirar con respecto a nuestros rivales. Sabemos que tenemos chances, pero debemos rendir al ciento por ciento en las carreras que faltan. Esperamos lograr el domingo una victoria y poder quedar más cerca de Ciarrocchi”.

La actividad para el Top Race continuará este domingo a las 8:30 con el “warm-up” y a las 11:55 con la final a 25 minutos más una vuelta. Todas las alternativas las podrán seguir por la señal de TyC Sports 2 y TyC Sports Play y el streaming de TyC Sports y de Carburando de Youtube.