Con Chevrolet Tracker estableció el mejor tiempo de la clasificación en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro.

Vivian hizo la pole y sigue prendido en la lucha por el título del TC2000

En una tarde con sol y buen marco de público, se disputó en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro, la clasificación de la 10ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, que quedó en manos de Franco Vivian que sigue más vivo que nunca en la lucha por el título argentino. El piloto capitalino alcanzó su tercera pole en el año, segunda consecutiva en el circuito del “Valle Frutal” y la Nº10 en la categoría.

En el regreso del sistema de clasificación de una vuelta lanzada, donde el piloto tiene que dejar todo en un solo intento, Vivian aprovechó el ritmo de la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing para marcar un tiempo de 1m33s462/1000 a una velocidad promedio de 139.629 km/h. y descontarle puntos a Rossi en la recta final del certamen.

El último en salir a buscar la pole fue Valentín Yankelevich, que había dominado los entrenamientos. El piloto del Toyota Corolla Cross GR-S #5 buscó ratificar lo hecho en la previa, pero no le alcanzó, aunque demostró una notable performance en el SUV que le entrega el Toyota Gazoo Racing YPF Infinia.

Finalmente, Vivian fue el más rápido de la clasificación en un circuito que le cae bien. El 16 de agosto de 2025 se quedó con el “1” en la sexta fecha del campeonato y repitió este sábado en el regreso al autódromo de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR).

Segundo quedó Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 a 320/1000 y tercero el líder del torneo Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia a 570/1000.

Cuarto terminó Valentín Yankelevich con el Toyota Corolla Cross GR-S #5 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia y quinto Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing. Francisco Monarca con el Chevrolet Cruze #23 del Proracing finalizó sexto y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la final del domingo.

Benjamín Squaglia (Fiat Cronos #86 – ATR Racing), Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF Elaion Auro Proracing), Nicolás Palau (Honda ZR-V #96 – Honda YPF Racing) y Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport) completaron los diez primeros lugares.

Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport había terminado tercero, pero le retiraron los tiempos por no respetar régimen de parque cerrado.

Franco Vivian, el más rápido de la clasificación del TC2000 en General Roca: “Pudimos revertir el sábado con la pole position. Los entrenamientos fueron muy difíciles, pero luego el equipo YPF Elaion Auro Proracing trabajo para conseguir una nueva pole”.

El TC2000 reanudará su actividad este domingo a las 9:45 con el “warm-up” y a las 13:05 con la final a 35 minutos más una vuelta, que tendrá a Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing largando primero.

Todas las alternativas las podrán seguir de 10. a 14 por la señal de TyC Sports 2, TyC Sports Play y el streaming de TyC Sports y Carburando por Youtube.