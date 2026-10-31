Roca derrotó 3-2 a Ciudadela, y “La Nueva” se impuso 2-1 a San Martín. Ferro bajó a Ameghino al vencerlo 4-2 y Camioneros aplastó 11-0 a Comodoro por la 12ª fecha del Torneo Zonal “B”.

Deportivo Roca lidera en la Zona "A" y Nueva Generación manda en la "B"

Deportivo Roca quedó este sábado como único líder de la Zona “A” al derrotar de local 3-2 a Manantiales Behr de Ciudadela, por la 12ª fecha del torneo Zonal “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El elenco roquense se quedó con la victoria y la cima gracias a los goles de Daniel Derbes, quien anotó en dos ocasiones, y Julio Jáuregui. Los tantos de Ciudadela, los anotaron Marco Vallero y Enzo Cardozo.

Camioneros, por su parte, obtuvo una contundente victoria de 11-0 ante Comodoro FC y ahora se ubica segundo.

Además, Tiro Federal se impuso por 4-1 ante Talleres Juniors.

Mientras tanto, en la Zona “B”, la punta tiene nuevo dueño. Se trata de Nueva Generación, que con goles de Santino Tula y Joaquín Tula, venció 2-1 a San Martín -marcó Enzo Figueroa- y aprovechó el tropezón que sufrió Florentino Ameghino, que perdió 4-2 ante Ferrocarril del Estado en el partido interzonal de la jornada.

Por su parte, Oeste Juniors superó 4-2 a Caleta Córdova, mientras que Universitario logró su primera victoria en la temporada al superar 5-2 a Stella Maris.

Panorama de la 12ª fecha

Zona “A”

- Deportivo Roca 3 / Manantiales Behr de Ciudadela 2.

- Talleres Juniors 1 / Tiro Federal 4.

- Camioneros 11 / Comodoro FC 0.

Zona “B”

- Oeste Juniors 4 / Caleta Córdova 2.

- Nueva Generación 2 / San Martín 1.

- Universitario 5 / Stella Maris 2.

Interzonal

- Florentino Ameghino 2 / Ferrocarril del Estado 4.