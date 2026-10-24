Colapinto clasificó 14º, pero por una sanción largará 21º en Austin

El piloto argentino, con Alpine, largará desde el fondo cuando se corra este domingo el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto terminó 14° en la clasificación y, debido a las sanciones que arrastra, largará desde el puesto 21° en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, que se correrá este domingo en el circuito de Austin.

El piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, había recibido la sanción el viernes y aprovechó las tres prácticas libres para trabajar en el ritmo de carrera. Durante la Q1 registró un tiempo de 1’35”898/1000, que le permitió ubicarse 13° y superar a su compañero Pierre Gasly, quien terminó 14° con una vuelta de 1’35”969/1000.

En la Q2, ambos pilotos de Alpine quedaron eliminados. El francés terminó 11° con un tiempo de 1’35”080/1000, a solo 0.022 de Liam Lawson, quien consiguió el último lugar disponible para avanzar a la Q3. Colapinto, por su parte, finalizó 14°.

A pesar de quedar fuera de la última tanda, Gasly largará desde el décimo puesto debido a la penalización de cinco posiciones aplicada a Arvid Lindblad. En tanto, Colapinto comenzará 21°, por delante de Gabriel Bortoleto (Audi), quien recibió una sanción mayor y partirá último.

El italiano de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, fue el más rápido de la clasificación con una vuelta de 1’34”035/1000, por delante del nerrlandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó 1’34”214/1000, e Isack Hadjar, tercero con 1:34.250.

La carrera se disputará este domingo a las 17 (hora de Argentina), tendrá 56 vueltas y se televisará por Fox Sports y la plataforma de Disney+ de la señal de ESPN. Antonelli podría consagrarse campeón si consigue la victoria.