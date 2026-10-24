Fue 4-3 a Ferro por la 11ª fecha del Clausura “B”. Camioneros venció 2-0 a Ciudadela. Golearon Nueva Generación y Tiro Federal. Quedaron pendientes tres partidos.

Deportivo Roca ganó y alcanzó a Ciudadela en la punta de la Zona A

Se disputó este sábado, de manera parcial, la 11ª fecha del torneo Clausura “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Camioneros Patagónicos, con dos tantos de Matías Carrizo, venció 2-0 a Manantiales Behr de Ciudadela, y con ese resultado, el equipo “gaucho” fue alcanzado en la punta de la Zona “A” por Deportivo Roca, que superó 4-3 a Ferrocarril del Estado.

Los goles del ganador los marcaron Daniel Derbes, Leonel Echeverría, Matías Cuyul y Alejandro Herrera. Los tantos del “Ferroviario” los hicieron Matías Becerra, Facundo Toranzo y Cristian Escobar.

Por su parte, en la Zona “B”, Nueva Generación goleó de visitante 4-0 a Caleta Córdova y quedó a uno de su vencido y de Florentino Ameghino -un partido menos-, los líderes del grupo.

En el otro partido que se pudo jugar este sábado, y por el interzonal, Tiro Federal goleó 4-1 a Stella Maris y se ubica a tres de la punta en la Zona “A”.

Quedaron pendientes Comodoro FC-Talleres Juniors por la “A”, mientras que por la “B”, San Martín-Universitario y Florentino Ameghino-Oeste Juniors.

Panorama de la 11ª fecha

Zona “A”

- Manantiales Behr de Ciudadela 0 / Camioneros 2.

- Ferrocarril del Estado 3 / Deportivo Roca 4.

Zona B

- Caleta Córdova 0 / Nueva Generación 4.

Interzonal

- Tiro Federal 4 / Stella Maris 1.

Pendientes

Zona A

- Comodoro FC vs Talleres Juniors.

Zona B

- San Martín vs Universitario.

- Florentino Ameghino vs Oeste Juniors.