Deportivo Roca ganó y alcanzó a Ciudadela en la punta de la Zona A

Se disputó este sábado, de manera parcial, la 11ª fecha del torneo Clausura “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, Camioneros Patagónicos, con dos tantos de Matías Carrizo, venció 2-0 a Manantiales Behr de Ciudadela, y con ese resultado, el equipo “gaucho” fue alcanzado en la punta de la Zona “A” por Deportivo Roca, que superó 4-3 a Ferrocarril del Estado.
Los goles del ganador los marcaron Daniel Derbes, Leonel Echeverría, Matías Cuyul y Alejandro Herrera. Los tantos del “Ferroviario” los hicieron Matías Becerra, Facundo Toranzo y Cristian Escobar.
Por su parte, en la Zona “B”, Nueva Generación goleó de visitante 4-0 a Caleta Córdova y quedó a uno de su vencido y de Florentino Ameghino -un partido menos-, los líderes del grupo.
En el otro partido que se pudo jugar este sábado, y por el interzonal, Tiro Federal goleó 4-1 a Stella Maris y se ubica a tres de la punta en la Zona “A”.
Quedaron pendientes Comodoro FC-Talleres Juniors por la “A”, mientras que por la “B”, San Martín-Universitario y Florentino Ameghino-Oeste Juniors.
Panorama de la 11ª fecha
Zona “A”
- Manantiales Behr de Ciudadela 0 / Camioneros 2.
- Ferrocarril del Estado 3 / Deportivo Roca 4.
Zona B
- Caleta Córdova 0 / Nueva Generación 4.
Interzonal
- Tiro Federal 4 / Stella Maris 1.
Pendientes
Zona A
- Comodoro FC vs Talleres Juniors.
Zona B
- San Martín vs Universitario.
- Florentino Ameghino vs Oeste Juniors.