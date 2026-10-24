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Deportivo Roca ganó y alcanzó a Ciudadela en la punta de la Zona A

Fue 4-3 a Ferro por la 11ª fecha del Clausura “B”. Camioneros venció 2-0 a Ciudadela. Golearon Nueva Generación y Tiro Federal. Quedaron pendientes tres partidos.

Se disputó este sábado, de manera parcial, la 11ª fecha del torneo Clausura “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Camioneros Patagónicos, con dos tantos de Matías Carrizo, venció 2-0 a Manantiales Behr de Ciudadela, y con ese resultado, el equipo “gaucho” fue alcanzado en la punta de la Zona “A” por Deportivo Roca, que superó 4-3 a Ferrocarril del Estado.

Los goles del ganador los marcaron Daniel Derbes, Leonel Echeverría, Matías Cuyul y Alejandro Herrera. Los tantos del “Ferroviario” los hicieron Matías Becerra, Facundo Toranzo y Cristian Escobar.

Por su parte, en la Zona “B”, Nueva Generación goleó de visitante 4-0 a Caleta Córdova y quedó a uno de su vencido y de Florentino Ameghino -un partido menos-, los líderes del grupo.

En el otro partido que se pudo jugar este sábado, y por el interzonal, Tiro Federal goleó 4-1 a Stella Maris y se ubica a tres de la punta en la Zona “A”.

Quedaron pendientes Comodoro FC-Talleres Juniors por la “A”, mientras que por la “B”, San Martín-Universitario y Florentino Ameghino-Oeste Juniors.

Panorama de la 11ª fecha

Zona “A”

- Manantiales Behr de Ciudadela 0 / Camioneros 2.

- Ferrocarril del Estado 3 / Deportivo Roca 4.

Zona B

- Caleta Córdova 0 / Nueva Generación 4.

Interzonal

- Tiro Federal 4 / Stella Maris 1.

Pendientes

Zona A

- Comodoro FC vs Talleres Juniors.

Zona B

- San Martín vs Universitario.

- Florentino Ameghino vs Oeste Juniors.

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