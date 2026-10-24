Fue parte del Nacional que reunió cerca de 500 gimnastas de todo el país. La delegación comodorense logró subirse al podio y sumar medallas.

La Escuela Municipal de Gimnasia de Trampolín logró podios en Catamarca

La Escuela Municipal de Gimnasia de Trampolín que es acompañada por el Ente Comodoro Deportes, formó parte de la Selección de Chubut que compitió en el Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín, que se disputó en San Fernando del Valle, Catamarca.

La competencia reunió a los mejores exponentes de cada ranking provincial, congregando a los atletas Niveles A, A1 y B y Niveles C y D.

La delegación de Comodoro Rivadavia que logró demostrar una gran actuación a lo largo de las jornadas de competencia estuvo compuesta por seis atletas y las profesoras; Evangelina Nahuel y Candela De Roia.

Los deportistas de la ciudad; Fiorella Carrillo y Ulises Sancho fueron subcampeones en la especialidad trampolín sincronizado mixto dupla.

Además, Ulises Sancho logró el subcampeonato y la medalla de plata en la modalidad doble minitramp nivel B 17 + y luego sumó la segunda medalla de plata en trampolín individual 17+.

Por su lado, Fiorella Carrillo se quedó con el sexto lugar en doble minitramp A1 13:14 años.

DELEGACION

Gimnastas: Ulises Sancho, Fiorella Carillo, Malena Cuevas, Emilia Martínez, Donatella Rovelli, Catalina Mateeff. Profesoras: Evangelina Nahuel y Candela De Roia.