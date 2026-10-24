Mauricio Lambiris marcó la pole del TC en Rosario

El piloto uruguayo, con Ford Mustang, fue el más veloz de la clasificación. Los chubutenses Lucas Valle y Marcelo Agrelo, fueron 42º y 43º, respectivamente.

Mauricio Lambiris, usuario del Ford Mustang del equipo de Jerónimo Teti, se adueñó de la Pole CAT del Gran Premio AFA de Rosario por la tercera fecha de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, gracias a un tiempo récord del circuito de 1:35,092, y consiguió, dos valiosos puntos y su cuarta pole en el TC tras cuatro años y medio sin conseguirlo (Viedma 2022).

Segundo quedó el último ganador de Rosario, Matías Rossi, a 192 milésimas, y tercero se ubicó Otto Fritzler, a 295 milésimas. Estos tres comandarán el inicio de las baterías.

El joven Marco Dianda quedó 4° a 3 décimas; 5° Julián Santero; 6° Diego Azar; 7° Juan Martín Trucco; 8° Facundo Ardusso; 9° José Manuel Urcera; y 10° Jonatan Castellano. Hasta el puesto 19, todos giraron debajo del segundo de diferencia, informó la página de la ACTC.

En cuanto a los pilotos de Chubut, el comodorense Marcelo Agrelo, con Torino, clasificó 43º, mientras que el rawsense Lucas Valle, quedó 42º con Chevrolet Camaro.

Este domingo la actividad continúa con las tres series: la primera a las 10:55 -Agrelo largará desde la octava fila-, la segunda a las 11:20 y la última -Valle saldrá desde la séptima fila- a las 11:45. Todo el TC será transmitido por El Nueve y Motor Play. La final arranca a las 14, para definir al ganador de la decimotercera fecha del campeonato, a dos ediciones del final.

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Clasificación general

1º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) 1’35”092/1000

2º Matías Rossi (Toyota Camry) a 0’192/1000

3º Otto Fritzler (Mercedes Benz) a 0’295/1000

4º Marco Dianda (Dodge Challenger) a 0’320/1000

5º Julián Santero (BMW) a 0’338/1000

6º Diego Azar (Mercedes Benz) a 0’459/1000

7º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 0’682/1000

8º Facundo Ardusso (Ford Mustang) a 0’683/1000

9º José Manuel Urcera (Mercedes Benz) a 0’697/1000

10º Jonatan Castellano (Dodge Challenger) a 0’736/1000

42º Lucas Valle (Chevrolet Camaro) a 1’942/1000

43º Marcelo Agrelo (Torino) a 2’090/1000