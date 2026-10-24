Será este domingo por el juego de ida de la tercera fase de la Región Patagónica. El partido del “Lobo” arranca a las 15 y el del “Azzurro”, una hora después .

Newbery visita a JJ Moreno y CAI recibe a Villalonga por el Regional

Los dos clubes de Comodoro Rivadavia que se clasificaron a la tercera fase -u octavos de final- del Torneo Regional Federal Amateur vuelven este domingo por la tarde a tener acción.

Uno de ellos es Jorge Newbery, que visitará a Juan José Moreno de Puerto Madryn, mientras que el otro es Comisión de Actividades Infantiles, que recibirá a Deportivo Villalonga de Villalonga, provincia de Buenos Aires.

El partido del “Lobo”, que se jugará en cancha de césped sintético de J.J. Moreno -sin público visitante-, dará comienzo a las 15 y será controlado por Leandro Gatica de Neuquén.

Newbery llega a esta instancia tras haber ganado la primera fase de la Zona 5, mientras que el “Naranja” viene de superar -en la segunda ronda- a Atlético San Julián de Puerto San Julián, en una serie donde el resultado global fue de 8-1.

Por su parte, la CAI jugará en el Estadio Municipal de Km 3, en un partido que será arbitrado por Emanuel Conejero de Trelew.

El “Azzurro”, que dirige la dupla Nicolás Segura-Andrés Silvera, viene de terminar segundo en la Zona 5, detrás de Newbery.

Mientras que Deportivo Villalonga dejó en el camino en la segunda ronda, a Independiente de Río Colorado, con un marcador global de 3-1.

Las revanchas se jugarán dentro de una semana. El “Lobo” será local en La Madriguera, mientras que la CAI deberá ir a Villalonga.

Cabe destacar que los ganadores de estas dos series se cruzarán en la cuarta fase -cuartos de final-. Por lo que tanto Newbery como la CAI podrían volver a verse las caras como lo hicieron en la primera fase.

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Programa – Octavos de final – Región Patagónica

DOMINGO 25

- Juan José Moreno vs Jorge Newbery.

Arbitro: Leandro Gatica (Neuquén).

Asistentes: Martín Molina (Neuquén) y Nicolás García (Neuquén).

Cuatro árbitro: Tomás Fonseca (Neuquén).

Cancha: J.J. Moreno (Puerto Madryn).

Hora: 15.

- CAI vs Deportivo Villalonga.

Arbitro: Emanuel Conejero (Trelew).

Asistentes: Caleb Bracco (Trelew) y Angel Díaz (Trelew).

Cuarto árbitro: Santiago Van Dick (Trelew).

Cancha: Estadio Municipal (C. Rivadavia).

Hora: 16.