El “Lobo” jugará con Juan José Moreno de Puerto Madryn y el “Azzurro” se medirá con Deportivo Villalonga. Los partidos de ida van este domingo.

Newbery y la CAI tienen rivales para la tercera ronda del Torneo Regional

Los clubes Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles, ambos de Comodoro Rivadavia, conocieron este lunes a sus rivales que tendrán que enfrentar en la tercera ronda de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027.

En ese contexto, el “Lobo” deberá jugar con Juan José de Puerto Madryn. El partido de ida se disputará este domingo en la cancha del equipo “naranja”. Mientras que la revancha será el 1 de noviembre en La Madriguera.

Por su parte, la CAI se verá con Deportivo Villalonga de Villalonga, provincia de Buenos Aires. El primer juego será este domingo en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, mientras que la revancha, se jugará siete días después en el Estadio Miguel Angel Recondo de Villalonga.

Cabe destacar que Newbery y la CAI ocuparon el primer y segundo puesto, respectivamente de la Zona 5, y de esa manera, clasificaron de manera directa a la tercera ronda u octavos de final de la Región Patagónica.

En cambio J.J. Moreno y Villalonga -tras jugar la primera fase- tuvieron que disputar la segunda ronda. El elenco madrynense dejó en el camino a Atlético San Julián de Puerto San Julián al golearlo 4-0 en el partido de vuelta -global 8-1-, mientras que Villalonga, se impuso por 2-0 sobre Independiente de Río Colorado, con un resultado global de 3-1.

En cuartos de final -cuarta ronda-, se enfrentarán los ganadores de las series J.J.Moreno-Jorge Newbery y CAI-Deportivo Villalonga.

LOS CRUCES DE LA TERCERA RONDA

A continuación, se detallan cómo quedaron los cruces correspondientes a la tercera ronda de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur:

Camioneros (Río Gallegos)-Bancruz (Río Gallegos); Boxing Club (Río Gallegos-Escorpión (Río Gallegos); J.J. Moreno (Puerto Madryn)-Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia); CAI (Comodoro Rivadavia)-Villalonga (Villalonga); Jorge Newbery (Viedma)-Deportivo Roca (General Roca); Regina (Cipolletti)-San Patricio (Neuquén); Maronese (Neuquén)-Estudiantes (Bariloche) y Cruz del Sur (Bariloche)-Alianza de Cutral Co (Neuquén).