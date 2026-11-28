Visita este domingo a las 17 a Escorpión FC por el partido de vuelta de las “semis” de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur. En la ida perdió 2-1.

La CAI se juega su pase a la final en Río Gallegos

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia visitará este domingo a Escorpión FC de Río Gallegos por el partido revancha de una de las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugará en el estadio Gustavo Soulés -la cancha del club Hispano Americano-, dará comienzo a las 17, y será controlado por Fabio Kiona Vanderley de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.

En el encuentro de ida jugado en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, fue victoria del “Alacrán” que se impuso por 2-1. Los goles del elenco de la capital santacruceña los anotaron Juan Manuel Villa y Carlos Vera. El descuento del “Azzurro” lo hizo José Chacón.

De esa manera, la CAI está obligado a ganar por dos goles de diferencia para meterse en la final patagónica. En caso de igualdad en la serie, el encuentro se definirá desde el punto del penal.

En el mismo horario, Jorge Newbery de Carmen de Patagones recibirá a Alianza Cutral-Co de Neuquén. En el juego de ida, fue victoria del elenco neuquino que se impuso por 4-0, con dos de Alejandro Díaz, uno de Agustín Ríos y otro de Leandro Doello.

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Programa de Semifinales – vuelta

- Escorpión FC (2) / CAI (1).

Arbitro: Fabio Kiona Vanderley (Comandante Luis Piedra Buena).

Asistentes: Manuel Guaymas (C. Luis Piedra Buena y Matías Rojas (C. Luis Piedra Buena).

Cuatro arbitro: Miguel Acosta (C. Luis Piedra Buena).

Estadio: Gustavo Soules (Club Hispano Americano).

Hora: 17

- Jorge Newbery (0) vs Alianza Cutral-Co (4).

Arbitro: Kevin Bustos (Coronel Dorrego).

Asistentes: Brian Romero (Coronel Dorrego) y Matías Islas (Coronel Dorrego).

Cuatro arbitro: Franco Yazky (Bahía Blanca).

Estado: Armando Sitanor Ballestrasse (Carmen de Patagones).

Hora: 17.

Nota: Entre paréntesis se consigna el resultado de ida en cada una de las series.