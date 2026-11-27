Mientras su hermano Juan Julio Serrano deberá seguir cumpliendo reglas de conducta sustitutivas a la prisión preventiva. Así se determinó en una audiencia de revisión que se desarrolló este viernes.

Por solicitud del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, este viernes por la mañana se llevó a cabo una nueva audiencia de revisión en la causa que investiga el homicidio de Mariana Calfuquir, ocurrido el 19 de mayo de este año en la zona suroeste de esta ciudad. El proceso tiene como coimputados a los hermanos Mayco y Juan Julio Serrano.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó que se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre Mayco Serrano, así como la medidas sustitutivas que fueron dispuestas para su hermano Juan Julio. Por su parte, la defensa de Juan Julio Serrano no se opuso al pedido del fiscal de medidas sustitutivas para su asistido, pero solicitó que las presentaciones sean cada 15 días. Mientras, la defensora de Mayco Serrano tampoco se opuso al mantenimiento de la medida de prisión preventiva de su pupilo.

Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 19 de mayo alrededor de las 19:55, cuando un vehículo conducido por Luis Uribe -quien viajaba acompañado por Mariana Calfuquir- estacionó frente al domicilio de la familia Serrano, ubicado en la calle 12 de octubre al 4300.

Uribe descendió del automóvil y mantuvo un intercambio verbal con Mayco Serrano, quien luego ingresó a la vivienda. Instantes después salió su hermano, Juan Julio Serrano y le expresó a Uribe: "Gil de mierda, cuándo te debí plata yo". En ese momento, desde el patio de la casa y detrás de un portón corredizo, Mayco Serrano asomó un brazo con claras intenciones de dar muerte y efectuó tres disparos.

Uno de los proyectiles impactó en la sien derecha de Calfuquir, mientras que otro hirió a Uribe en el hemitórax izquierdo. Pese al dolor, Uribe logró subir al automóvil y conducir hasta la Seccional Séptima en busca de auxilio. Sin embargo, al llegar a la dependencia policial, Calfuquir ya había fallecido a causa de un traumatismo encéfalo-craneano.

El caso fue calificado de manera provisoria como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (en relación a Uribe), en concurso ideal con homicidio agravado por el uso de arma de fuego (en relación a Calfuquir)”. Con dolo directo respecto de Uribe y de dolo eventual de Calfuquir en calidad de “autor” para Mayco Serrano. En relación a Juan Julio Serrano como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (en relación a Uribe)” en calidad de “partícipe necesario”.

En la revisión de este viernes, el fiscal solicitó la continuación la prórroga de la prisión preventiva que cumple Mayco Serrano, por tres meses, y de las medidas sustitutivas sobre Juan Julio Serrano por igual plazo. El acusador público argumentó que la evidencia que ha recolectado la fiscalía termina por robustecer su teoría del caso. Asimismo, indicó que por las características del delito y la pena que se espera como resultado del proceso, existe peligro de fuga. También señaló que existe peligro de entorpecimiento de la investigación.

La defensa de Juan Julio Serrano no se opuso al pedido del fiscal de medidas sustitutivas para su asistido, pero solicitó que las presentaciones sean cada 15 días. Por su parte la defensora de Mayco Serrano no se opuso al mantenimiento de la medida de coerción de su pupilo, pero solicitó que la Agencia de Supervisión realice un informe sobre un domicilio.

Finalmente, el juez resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre Mayco Serrano y mantener las medidas sustitutivas para Juan Julio Serrano, con presentaciones quincenales y prohibición de contacto con Uribe y de salir de esta ciudad, todo por tres meses o hasta la audiencia preliminar.

La audiencia de revisión fue presidida por el juez penal subrogante Ariel Tedesco. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal general Ariel Corredera, acompañado por la funcionaria Silvia Chaura; mientras que la defensa técnica de los imputados fue ejercida por las defensoras públicas Luciana Risso (por Mayco Serrano) y Vanesa Vera (por Juan Julio Serrano).