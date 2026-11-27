El hecho ocurrió durante la noche del jueves en el barrio Acceso Sur. Bomberos Voluntarios intervinieron para controlar las llamas y, afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Un auto se incendió en plena calle y quedó completamente destruido

Un automóvil quedó completamente destruido tras incendiarse durante la noche del jueves en el barrio Acceso Sur de Comodoro Rivadavia. El fuego se habría originado por un desperfecto mecánico, según manifestó el propietario del vehículo.

El episodio se registró alrededor de las 23:30, en la intersección de las calles Raúl Cercos y Código 825, donde un Renault Clio comenzó a arder mientras se encontraba en la vía pública.

Las llamas se propagaron rápidamente y provocaron importantes daños en el rodado. Ante la situación, acudieron efectivos de la Unidad Operativa Zona Sur y una dotación de Bomberos Voluntarios, que trabajó con el autobomba N.º 52 para extinguir el incendio.

A pesar de la intervención, el vehículo sufrió pérdidas totales, aunque no hubo personas lesionadas.

De acuerdo con la información policial, el dueño del automóvil explicó que el fuego se habría iniciado como consecuencia de una falla mecánica y descartó la participación de terceros.

Por ese motivo, manifestó que no tenía intención de presentar una denuncia penal. El episodio terminó únicamente con daños materiales, sin que se registraran heridos.