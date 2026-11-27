Ocurrió en el barrio Pueyrredón. La policía detuvo a un joven de 26 años luego de intentar robar elementos de una camioneta Chevrolet S10. Fue interceptado por los efectivos en la zona de Avenida Chile y Emigdio Ramos.

Un detenido por intentar robar elementos de una camioneta

Un joven de 26 años fue aprehendido el jueves a las 20:10 horas tras intentar sustraer elementos de una camioneta Chevrolet S10, estacionada sobre la calle Barceló al 550, en el barrio Pueyrredón.

La intervención policial comenzó cuando un transeúnte alertó a una empleada policial, quien cumplía funciones adicionales en la zona, sobre la presencia de un sujeto que manipulaba el interior del rodado.

Con la descripción física y de vestimenta aportada, la oficial dio aviso inmediato vía radial a las unidades de patrullaje preventivo que recorrían las inmediaciones de un supermercado.

Tras el despliegue de los efectivos, el sospechoso fue interceptado a escasos 130 metros del lugar del hecho, específicamente en la intersección de la calle Emigdio Ramos y la Avenida Chile.

Al momento de la requisa, los uniformados constataron que el individuo llevaba consigo un termo marca Stanley de color rosado con diversos stickers, el cual fue reconocido posteriormente por el propietario del vehículo.

Tras la aprehensión, el caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, el oficial judicial Leandro Robledo y el juez Miguel Caviglia supervisaron las actuaciones legales correspondientes.