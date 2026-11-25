El hecho fue denunciado por un testigo que advirtió el ilegal ingreso de la pareja. Ambos fueron localizados por la Policía cuando escapaban.

Dos personas, una mujer de 33 años y un joven de 20, fueron detenidas este miércoles al mediodía en Comodoro Rivadavia, luego de ser señaladas por ingresar a una vivienda de calle Dorrego al 1.700 y sustraer distintos elementos del interior.

El procedimiento se inició alrededor de las 12:45, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda recibió un llamado telefónico de un testigo que alertó sobre la presencia de una pareja que habría ingresado al inmueble y estaba retirando pertenencias. Minutos después, el denunciante informó que ambos se habían retirado en dirección a la intersección de 13 de Diciembre y Rawson.

A partir de esa información, se dio aviso por frecuencia radial a los móviles policiales, que lograron localizar a la pareja. Sin embargo, al momento de intervenir, el hombre habría intentado agredir a los efectivos y escapó corriendo por calle 13 de Diciembre hacia avenida Rivadavia.

Ante esta situación, se solicitó colaboración a personal de las comisarías Primera y Tercera. Finalmente, el joven fue aprehendido en la esquina de Pastor Schneider y avenida Rivadavia, mientras que la mujer fue interceptada en 13 de Diciembre y Rawson.

Según se informó, durante la fuga ambos descartaron los elementos que presuntamente habían sustraído, los cuales fueron recuperados por los efectivos policiales.

Entre los objetos secuestrados se encontraban un toallón celeste, una credencial con cinta blanca, un bastón de madera con extremos de distintos colores, una campera inflable negra, un buzo del mismo color, varias cintas y pulseras de colores con inscripciones y una botella de vino tinto.

Los detenidos fueron identificados como Sabrina Solange G. U., de 33 años, y Dylan Javier P., de 20. Ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.