El Centro de Monitoreo alertó sobre un presunto robo en un local de avenida Kennedy. La Policía encontró al sospechoso en la calle Antonio Morán a partir de la descripción que aportó un testigo.

Dañaron el vidrio de una rotisería y detuvieron a un hombre a media cuadra

La Seccional Quinta intervino este martes a las 6.50, luego de que el Centro de Monitoreo informara que una persona habría dañado el vidrio de una rotisería y sustraído elementos del comercio. Al llegar, los efectivos constataron que el vidrio del frente estaba dañado y hallaron manchas de sangre en el sector.

Un testigo presencial describió la ropa que vestía el sospechoso. Durante la búsqueda, los policías encontraron en la calle Antonio Morán a un hombre que coincidía con esa descripción, a unos 500 metros del comercio. Tenía un corte en la muñeca derecha.

El hombre, identificado como J. L. R., de 35 años, fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.