La víctima tiene 19 años y fue atacada por la espalda mientras tomaba una gaseosa con un amigo en San Antonio de Padua. Una cámara de seguridad registró la agresión. El padre del joven anunció que hará la denuncia.

El primer golpe dejó inconsciente a un joven de 19 años y, según relató su padre, el atacante le dio otras cinco trompadas cuando ya estaba en el piso. La agresión ocurrió el sábado por la tarde en una calle de San Antonio de Padua, partido de Merlo, y quedó grabada por las cámaras de un comercio.

Pablo, el padre del joven, contó en Arriba Argentinos (eltrece) que su hijo estaba sentado con un amigo cuando un adolescente de 17 años, jugador de rugby, se acercó por detrás y empezó a pegarle sin decir una palabra. Según su testimonio, el ataque estaría vinculado con la relación de su hijo con la exnovia del adolescente.

El padre sostuvo que el rugbier llegó acompañado por dos amigos y que, antes de acercarse, dio una vuelta en auto y vio a su hijo sentado. Consideró que el ataque fue premeditado y aseguró que los otros dos se quedaron en el lugar para impedir que el joven reaccionara.

Según Pablo, todos los golpes fueron en la cabeza. El primero impactó en la sien y los siguientes, en la nuca. Su hijo le contó que perd

Brutal golpiza en Merlo I Un jugador de rugby fue a pegarle a TRAICIÓN a un joven que estaba sentado.



Aparentemente habría sido por celos. pic.twitter.com/TbRyJ43rNu — Revolución Popular (@RPN_Oficial) November 23, 2026

ió el conocimiento con la primera trompada y que no recuerda lo que pasó después.

Tras la agresión, el joven fue trasladado a un hospital, donde le hicieron una tomografía por la pérdida de conocimiento. Ahora está en su casa, con golpes, hinchazón y mareos. Su padre explicó que las primeras 24 horas eran las más críticas y que la familia espera un nuevo control médico para evaluar su evolución.

Pablo cuestionó que el adolescente no haya sido demorado. Contó que se retiró junto a sus dos amigos y que, al día siguiente, la familia del rugbier se comunicó con él para pedirle disculpas. También afirmó que la madre del adolescente le contó que ya había tenido que disculparse por otra agresión.

El padre dijo que presentará la denuncia y recordó el crimen de Fernando Báez Sosa. “No aprendimos nada con el caso de Báez Sosa”, lamentó.