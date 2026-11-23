El trabajador declinó una entrevista en vivo para LN+ y el conductor pidió que “no contraten” a empleados con esa actitud. En cuestión de horas, la casa de fugazzetas pasó de 200 a más de 167 mil seguidores en Instagram en apoyo al trabajador.

La cuenta de Instagram de una casa de fugazzetas de la ciudad de Buenos Aires superó los 167 mil seguidores en cuestión de horas. Hasta entonces tenía unos 200. El salto se produjo después de que se viralizara un cruce entre uno de sus empleados y Robertito Funes Ugarte durante un móvil de La Robineta, por LN+.

detestable lo que hizo este hombre. Hace años, amigos míos que trabajaron cerca suyo, me hablaron pestes de él. Mal tipo, mal compañero, trepador, garca. Y acá lo demuestra:

Espero que LN como medio pida disculpas. pic.twitter.com/bfLJGcly3Z — Lalo Zanoni (@zanoni) November 23, 2026

El trabajador prefirió seguir con su tarea cuando el conductor intentó entrevistarlo. Funes Ugarte lo calificó de “maleducado” y “antipático”, y pidió que “no contraten” a empleados con esa actitud. Cuando el video empezó a circular, numerosos usuarios cuestionaron al periodista y felicitaron al empleado por haber priorizado su trabajo.

Funes Ugarte publicó el video en sus redes y sostuvo que el trabajador había sido “despectivo desde el principio”. Según su versión, durante el intercambio le dijo “No me representás”. El conductor también calificó la actitud de “xenófoba” y aseguró que su tarea en el móvil era promocionar emprendimientos.

El domingo por la tarde, el local publicó un video para agradecer a quienes “salieron a bancarnos” y destacó el trabajo de “un equipo que le pone el alma todos los días”. La publicación recibió miles de comentarios. Entre ellos estuvo el de Jorge Rial, que respaldó al trabajador y se burló de Funes Ugarte. Otros usuarios propusieron, entre bromas, que le dieran un aumento de sueldo al empleado.