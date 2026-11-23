Andrés García sostuvo que el cabo primero Solís usó su arma reglamentaria durante el procedimiento en el que murió un hombre de 29 años. El efectivo sigue detenido en Esquel y tendrá la audiencia de control este lunes a las 18.

El jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, afirmó que el cabo primero Solís efectuó al menos dos disparos con su arma reglamentaria durante un operativo en Tecka. Según su relato, el efectivo disparó contra uno de los ocupantes del auto que la Policía había perseguido por el pueblo. El hombre, de apellido López, tenía 29 años, era oriundo de la localidad y murió después de resultar herido.

En diálogo con LU20 Chubut, García ubicó el inicio del procedimiento entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Vecinos llamaron a la comisaría para alertar que un auto gris había chocado varios vehículos estacionados y seguía circulando. También señalaron que sus ocupantes estarían alcoholizados. Según el jefe policial, hasta el momento se habían identificado entre tres y cuatro damnificados por los daños.

Los efectivos localizaron un Renault Logan gris e intentaron detenerlo con señales lumínicas y sonoras. El auto siguió su marcha y la persecución se extendió por distintas calles hasta la Ruta Nacional 40. Al intentar regresar al pueblo, el Logan habría chocado también contra el patrullero.

Solís estaba de franco cuando se enteró del operativo. Se presentó en la comisaría y se puso a disposición del jefe de la dependencia. El cabo primero cuenta con certificación para el uso de escopetas y armas menos letales.

LA VERSION POLICIAL SOBRE LOS DISPAROS

García afirmó que, una vez interceptado el auto, los tres ocupantes bajaron y avanzaron contra los policías. Según su descripción, dos llevaban cuchillos de grandes dimensiones. Uno de los elementos secuestrados tenía una hoja de más de 25 centímetros.

De acuerdo con esa reconstrucción, los efectivos dieron reiteradas voces de alto y Solís disparó con una escopeta cargada con postas antitumulto, primero al aire y luego en dirección a los hombres. García sostuvo que estos siguieron avanzando y que, en ese momento, el cabo primero recurrió a su arma reglamentaria.

El jefe policial encuadró la actuación de Solís como un ejercicio de legítima defensa y del cumplimiento de su deber. Para explicar su posición, citó la llamada «regla de los 21 pies», un criterio de seguridad según el cual, a menos de 6,4 metros, una persona con un cuchillo puede alcanzar y herir gravemente a quien porta un arma de fuego. García sostuvo que también estaban en riesgo los otros efectivos.

LAS PERICIAS Y LA AUDIENCIA EN ESQUEL

Por disposición de la Fiscalía, Gendarmería Nacional realizó las pericias en el lugar donde quedó el cuerpo de López. La Brigada de Investigaciones colaboró con entrevistas a vecinos de Tecka. García presentó la intervención de otra fuerza como una práctica habitual cuando hay un policía involucrado. Dijo que la Policía provincial carecía de acceso a las pericias sobre el cuerpo y que, al momento de la entrevista, desconocía dónde habían impactado los proyectiles y si ya se había realizado la autopsia médico-legal.

García indicó que López registraba antecedentes policiales y judiciales por causas de atentado y resistencia a la autoridad, amenazas con arma blanca y portación de arma de fuego. Los otros dos ocupantes del Logan fueron detenidos tras el procedimiento y recuperaron la libertad el domingo por disposición judicial, luego de comparecer en Esquel.

Solís permanece detenido en esa ciudad a disposición del Ministerio Público Fiscal. La audiencia de control quedó fijada para este lunes a las 18. Según García, la medida busca esclarecer las circunstancias de la intervención y verificar lo asentado en las actuaciones policiales.

Ante los pedidos de colaboración económica que circularon en redes sociales para costear la defensa, García aseguró que él y el ministro de Seguridad ofrecieron al efectivo asesoramiento a través de un abogado externo a la fuerza. Para la primera audiencia, la familia eligió a un abogado de Esquel con quien ya tenía un vínculo de confianza.