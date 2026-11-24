La fiscal María Bottini reconstruyó cómo fueron los disparos efectuados con una escopeta antitumulto y sostuvo que el efectivo incumplió los protocolos de uso.

El Ministerio Público Fiscal acusó al cabo Jonathan Marcelo Solís por el homicidio agravado de Eduardo Victorio López, de 30 años, y las lesiones leves agravadas sufridas por Jonás Acuña durante un procedimiento policial ocurrido en la madrugada del domingo 22 de noviembre en Tecka. La presentación se realizó este lunes, durante la audiencia de control de detención y apertura de investigación llevada adelante en los Tribunales de Esquel.

Según la reconstrucción de la fiscal, el episodio comenzó cuando una patrulla intentó interceptar un Renault Logan en el que viajaban cuatro personas. El vehículo habría esquivado el control y continuado hasta la vivienda del conductor, ubicada sobre la Ruta 40. Allí, los ocupantes descendieron y dos de ellos, Acuña y López, increparon a los efectivos policiales.

En ese contexto, de acuerdo con la exposición fiscal, Solís accionó una escopeta antitumulto cargada con postas de goma y efectuó disparos directos al cuerpo y a corta distancia. Uno de los proyectiles impactó en el tórax de Acuña y le provocó lesiones leves, mientras que otro alcanzó el cuello de López y le causó la muerte.

La Fiscalía sostuvo que el efectivo incumplió los protocolos para la utilización de este tipo de armamento, que establecen una distancia mínima de diez metros para efectuar los disparos y prohíben dirigirlos directamente hacia el cuerpo de las personas. Además, planteó que, incluso si se considerara la hipótesis de que los civiles habían exhibido armas blancas –como se encargó de resaltar en la previa el jefe de Policía de Chubut, Andrés García-, habría existido un exceso en la legítima defensa propia o de terceros.

A partir de esos elementos, la acusación principal fue por homicidio agravado y lesiones leves agravadas por el abuso del cargo policial. Como calificación alternativa, la Fiscalía planteó los delitos de homicidio y lesiones leves cometidos con exceso en la legítima defensa.

LA POSTURA DE LA DEFENSA

Por su parte, el abogado defensor Daniel Sandoval cuestionó la formulación de la acusación y sostuvo que existirían distintas reconstrucciones del episodio a partir de las investigaciones que se tramitan por separado. En ese sentido, pidió que se unifiquen las actuaciones para analizar de manera integral lo ocurrido durante el procedimiento.

La defensa también argumentó que la exposición fiscal dejaba afuera la secuencia previa al disparo y mencionó embestidas, agresiones con armas blancas y amenazas de muerte contra los policías. Esos hechos son materia de investigación en un legajo paralelo por tentativa de homicidio contra el personal policial. Sandoval consideró que Solís actuó en cumplimiento de sus deberes como funcionario público y en legítima defensa, y cuestionó la calificación de homicidio agravado.

El juez Carlos Richeri declaró legal la detención del efectivo, pero no resolvió la apertura formal de la investigación debido a una incongruencia advertida durante la presentación fiscal y a los planteos de la defensa sobre el principio de congruencia y el derecho de defensa.

Fuente: EQS.notas