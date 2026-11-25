Juan Levill fue apuñalado el pasado 13 de febrero. El imputado aceptó un juicio abreviado y una condena de 11 años de prisión efectiva. La jueza dará a conocer su sentencia el próximo 1° de diciembre.

Homicidio en las 1008: Llanos admitió su autoría y acordó una pena de 11 años de prisión

El pasado martes se realizó en Comodoro Rivadavia la audiencia en la que se trató un acuerdo de juicio abreviado por el homicidio de Juan Marcos Elías Levill, ocurrido el 13 de febrero de este año en el barrio 30 de Octubre, conocido como las 1008 Viviendas. En el proceso, el imputado, Carlos Enrique Llanos, reconoció su responsabilidad en el crimen y aceptó una pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 18:10, cuando Levill compartía bebidas alcohólicas con dos testigos en el playón interno del sector 3 del complejo habitacional.

En esas circunstancias, Llanos llegó al lugar acompañado por otra persona y, sin mediar palabra, aprovechó que la víctima se encontraba de espaldas para atacarla con un arma blanca. Con intenciones de darle muerte, le asestó dos puñaladas: una en la zona intercostal izquierda y otra debajo de la axila, a la altura del pectoral izquierdo. Luego del ataque, escapó del lugar.

Como consecuencia de las heridas, Levill falleció por un shock hipovolémico provocado por una lesión de arma blanca en el tórax.

La Fiscalía calificó el hecho como homicidio simple en calidad de autor, atribuido a Llanos. Durante la audiencia, el acusado, asistido por su defensor, solicitó la aplicación del procedimiento de juicio abreviado y reconoció voluntariamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, su autoría y la pena acordada de 11 años de prisión efectiva.

Tanto la fiscalía como la defensa solicitaron a la jueza que homologue el acuerdo. Tras escuchar a las partes, la magistrada pasó a deliberar y fijó para el próximo martes 1° de diciembre la fecha en la que dará a conocer su sentencia.

La audiencia fue presidida por la jueza penal Raquel Tassello. Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron la fiscal general Andrea Rubio y el funcionario de fiscalía Maximiliano Morsucci, mientras que la defensa de Llanos estuvo a cargo del defensor público Gustavo Oyarzún.