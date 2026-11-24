La acumulación de temperatura, la falta de ventilación y la presencia de materiales combustibles dificultaron las tareas.

Personal de Bomberos Voluntarios debió intervenir nuevamente este martes en las antiguas instalaciones de Guilford, en Yrigoyen y Juan Pevert, luego de que se reavivara el incendio que había comenzado durante la tarde del lunes. El aviso se recibió alrededor de las 10:15 y, al arribar al lugar, los efectivos constataron que nuevamente había fuego en el interior del edificio.

El bombero Pablo Pividori explicó que el foco ígneo era de menor magnitud que el registrado durante la jornada anterior, aunque advirtió que existía una importante acumulación de temperatura en el interior de las instalaciones. Ante la falta de ventilación, el calor no lograba disiparse, por lo que los efectivos debieron subir al primer piso y realizar aberturas en las paredes para favorecer la circulación del aire.

En diálogo con Crónica, Pividori detalló que dentro del edificio todavía permanecen materiales textiles, hilos, nylon, bolsas y telgopor, entre otros elementos que pertenecían a la empresa que supo ser de las textiles más importantes de la Patagonia.

Se trata de materiales altamente combustibles que dificultaron las tareas de extinción durante el primer operativo.

El bombero señaló que la falta de ventilación y el viento habrían contribuido a la reactivación del fuego. No obstante, aclaró que desconoce cuál fue el origen del incendio inicial, ya que la intervención de los equipos estuvo concentrada en controlar y sofocar las llamas.

Respecto del operativo realizado el lunes, indicó que participaron varias dotaciones y que también recibieron asistencia para el abastecimiento de agua. Las tareas se extendieron durante varias horas y presentaron dificultades debido a las altas temperaturas, la escasa ventilación y la gran cantidad de material combustible acumulado en el interior del edificio.

Tras la nueva intervención, los bomberos realizaron distintas aberturas para reducir la temperatura y mejorar la circulación del aire. Sin embargo, Pividori advirtió que podrían permanecer rescoldos ocultos que no siempre son detectados mediante la cámara térmica, por lo que los equipos continuarán atentos ante una eventual reactivación.

Por último, señaló que durante la jornada del martes no se había acercado ningún responsable al lugar. En las instalaciones también se encontraban efectivos policiales y personal de la SCPL. Según la información que manejaba el bombero, el suministro eléctrico había sido interrumpido, aunque no pudo precisar si el servicio de gas también se encontraba cortado.