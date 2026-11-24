El fuego se desató el lunes por la noche en el barrio Centro. Bomberos realizó tareas de enfriamiento dentro de la vivienda y las primeras observaciones apuntan a un posible cortocircuito.

Apagó el incendio de su casa antes de que llegara la Policía

Un vecino del barrio Centro logró sofocar las llamas que se habían desatado dentro de su casa alrededor de las 22:10 del lunes 23 de noviembre. Según fuentes policiales, el aviso llegó desde el Centro de Monitoreo y al lugar acudieron efectivos de la Seccional Primera.

Para cuando la comitiva llegó al domicilio, el morador ya había apagado el fuego. Más tarde se presentó personal de Bomberos, que trabajó en el interior de la vivienda para enfriar el sector afectado.

De acuerdo con las primeras observaciones, el incendio se habría originado por un cortocircuito. No se registraron personas lesionadas.