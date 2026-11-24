El incendio se desató el lunes por la tarde en la exfábrica de Comodoro Rivadavia y el operativo se extendió durante la noche. El calor impidió que los bomberos ingresaran a algunos sectores del predio.

El aviso llegó alrededor de las 17 del lunes. Seis dotaciones de Bomberos Voluntarios, con un total de 20 efectivos, acudieron a las instalaciones de la ex Guilford, ubicadas sobre la ruta. El incendio afectó un sector de unos 60 metros, donde las altas temperaturas complicaron las tareas de extinción.

José Ayamilla, jefe de Bomberos Voluntarios, explicó que al llegar encontraron una gran cantidad de material almacenado cuya composición desconocían. Mientras combatían las llamas, los efectivos buscaron información sobre esos elementos para poder avanzar con el operativo.

El calor bloqueó el acceso a parte del establecimiento y obligó a los bomberos a trabajar en la apertura de los techos. A la medianoche, las tareas de extinción todavía seguían en marcha.