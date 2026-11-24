El alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional que regía el lunes se mantiene durante todo el martes, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. El miércoles bajará la intensidad del viento y la temperatura llegará a 23 °C.

El martes tendrá una mañana ventosa, con 10 °C y viento del sudoeste de entre 51 y 59 km/h. Por la tarde, la temperatura subirá a 19 °C y el viento bajará a entre 42 y 50 km/h. Ese rango se mantendrá por la noche, cuando el viento rotará al oeste y se esperan 14 °C con cielo mayormente nublado. Las ráfagas se ubicarán entre 79 y 87 km/h durante toda la jornada.

La probabilidad de precipitaciones será de hasta el 10% por la mañana y por la noche, y del 0% por la tarde.

El miércoles, las ráfagas más fuertes se esperan de madrugada, con registros de entre 70 y 78 km/h. Por la mañana bajarán a entre 51 y 59 km/h y, desde la tarde, oscilarán entre 60 y 69 km/h. El viento se mantendrá entre 32 y 41 km/h durante todo el día. La temperatura será de 10 °C en la madrugada, bajará a 9 °C por la mañana y subirá a 23 °C por la tarde, con 20 °C por la noche. El cielo pasará de mayormente nublado a algo nublado por la mañana y quedará parcialmente nublado desde la tarde. La probabilidad de precipitaciones será de hasta el 10% en la madrugada y del 0% el resto del día.

Para el jueves se prevé cielo parcialmente nublado y un 0% de probabilidad de precipitaciones. La primera parte del día tendrá 11 °C, viento del sudoeste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h. Hacia la tarde y la noche, la temperatura llegará a 26 °C, el viento rotará al oeste y bajará a entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.