Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 19 de noviembre una jornada marcada por el cielo cubierto, las bajas temperaturas y la posibilidad de tormentas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo comenzará a desmejorar durante la tarde y las ráfagas podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora hacia la noche.
La temperatura máxima prevista es de 15°C, por lo que se espera un día fresco, con viento de intensidad variable y probabilidades de precipitaciones durante la segunda mitad de la jornada.
Durante las primeras horas del jueves, el cielo estará nublado y la temperatura rondará los 10°C.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0 y el 10%.