El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable para este 19 de noviembre, con una temperatura máxima de apenas 15 grados. Las tormentas podrían llegar durante la tarde y continuar por la noche, cuando se espera la mayor intensidad del viento.

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 19 de noviembre una jornada marcada por el cielo cubierto, las bajas temperaturas y la posibilidad de tormentas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo comenzará a desmejorar durante la tarde y las ráfagas podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora hacia la noche.

La temperatura máxima prevista es de 15°C, por lo que se espera un día fresco, con viento de intensidad variable y probabilidades de precipitaciones durante la segunda mitad de la jornada.

Durante las primeras horas del jueves, el cielo estará nublado y la temperatura rondará los 10°C.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0 y el 10%.