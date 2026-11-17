El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con viento durante buena parte del día y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche.

Martes fresco y con posibles lluvias: la máxima no superará los 16 grados

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 17 de noviembre una jornada fresca, con abundante nubosidad y un descenso de la temperatura respecto de los días anteriores. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará apenas los 16°C, mientras que las lluvias podrían aparecer durante la noche.

El viento también estará presente, aunque con menor intensidad que en otras jornadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Durante las primeras horas del martes, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 11°C.

El viento soplará desde el sector sur, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de 42 a 50 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0 y el 10%.

Tarde nublada y máxima de 16 grados

Por la tarde se espera el momento más templado de la jornada, con una temperatura máxima de 16°C.

El cielo continuará mayormente nublado, mientras que el viento rotará hacia el este y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

La probabilidad de lluvia seguirá siendo baja, por lo que no se esperan precipitaciones significativas durante este período.

¿A qué hora podría llover en Comodoro?

El pronóstico indica que las condiciones podrían desmejorar hacia la noche, cuando se anuncian lluvias aisladas con una probabilidad de entre el 10 y el 40%.

La temperatura volverá a descender hasta los 11°C y el viento soplará desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

De esta manera, el martes estará marcado por el tiempo fresco y la nubosidad, con posibilidades de precipitaciones durante las últimas horas del día.