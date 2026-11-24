Un conductor marcó 2,38 gramos de alcohol por litro de sangre. En la ciudad y sus alrededores se detectaron ocho casos positivos, se labraron 44 actas de infracción y se retuvieron cuatro vehículos.

El resultado más alto de los controles de alcoholemia del fin de semana largo en Chubut se registró en Comodoro Rivadavia, con 2,38 gramos de alcohol por litro de sangre. El otro valor destacado en el informe provincial correspondió a Trelew, donde un conductor marcó 2,32 g/l.

En distintos puntos del casco urbano y la periferia de Comodoro se fiscalizaron 1.925 vehículos y se hicieron 1.048 pruebas de alcoholemia. En la vecina Rada Tilly, los agentes controlaron 34 rodados y labraron un acta de infracción. En Camarones, los procedimientos alcanzaron a 84 vehículos y terminaron sin infracciones.

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó los operativos en rutas, centros urbanos y accesos ante el aumento de la circulación durante el fin de semana largo. Según el balance provincial, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.362 vehículos y realizó 4.168 pruebas de alcoholemia. En coordinación con la Policía del Chubut y las áreas municipales de Tránsito, se retiró de circulación a 40 conductores alcoholizados, se retuvieron 35 rodados y se labraron 160 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

RESTO DE CHUBUT

Trelew concentró la mayor cantidad de alcoholemias positivas informadas, con 14 casos sobre 828 pruebas. Los operativos abarcaron el casco urbano, la periferia y los accesos norte y sur por la Ruta Nacional 3. Allí se fiscalizaron 1.093 vehículos, se labraron 19 infracciones y se retuvieron dos rodados. En Gaiman, se controlaron 105 vehículos y se hicieron 91 pruebas, con dos resultados positivos y dos actas de infracción.

En los accesos a Rawson y Playa Unión, sobre la Ruta Provincial 7 y la Ruta Nacional 25, se controlaron 37 vehículos y se hicieron 37 pruebas de alcoholemia. Una dio positivo y se labraron tres infracciones. En Puerto Madryn se fiscalizaron 533 rodados y se hicieron 255 pruebas, con cinco casos positivos, 21 infracciones y 17 vehículos retenidos. En Puerto Pirámides hubo 86 vehículos controlados y un acta de infracción.

En la Comarca Andina, los puestos se ubicaron en rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo. Los agentes verificaron 831 vehículos e hicieron 405 pruebas de alcoholemia, con seis casos positivos, 33 infracciones y siete vehículos retenidos. En Esquel se controlaron 1.507 rodados y se tomaron 1.485 pruebas. Cuatro dieron positivo, se labraron 35 infracciones y se retuvo un vehículo.

En Tecka, los controles alcanzaron a 430 vehículos y dejaron tres infracciones y un rodado retenido. En Gobernador Costa se verificaron 168 vehículos y las 14 pruebas de alcoholemia dieron negativo. En José de San Martín se controlaron 142 rodados y se hicieron cinco pruebas, sin infracciones de tránsito. Tampoco se labraron actas en Paso de Indios, donde se fiscalizaron 33 vehículos, ni en Río Pico, donde se controlaron 317.